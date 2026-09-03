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Án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân, nghi phạm 21 tuổi

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP. Đồng Nai).

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai sáng 3/9, nghi phạm gây ra tội ác được xác định là Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP. Đồng Nai). 3 nạn nhân đã tử vong là chị H.T.M. (sinh năm 1990) và 2 cháu N.N.H. (sinh năm 2025); N.T.H. (sinh năm 2015), con của chị M. Anh N.V.Q. (chồng của chị M.) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Thông tin trên báo Lao Động cho biết, trước đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo tại nhà anh Q. (ở số 53/15A đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) xảy ra vụ giết người nên đã cử lực lượng đến hiện trường để điều tra.

Án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân, nghi phạm 21 tuổi - Ảnh 1.

Người dân bàng hoàng về sự việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Tại đây, lực lượng công an phát hiện anh Q. nằm bất tỉnh ngoài đường (cách nhà khoảng 15m). Hàng xóm xung quanh cho biết, trong nhà anh Q. có một đối tượng đang cầm dao cố thủ. Lực lượng công an sau đó đã đưa anh Q. đi cấp cứu, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Khoảng 20 phút sau thì đối tượng mở cửa ra đầu thú.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện chị H.T.M. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. 2 cháu N.T.H. và N.N.H. bị thương, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu song 2 cháu đã không qua khỏi. 

Báo Nhân Dân thông tin thêm, nghi phạm Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. (ở sát nhà anh Q.) có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Tuy nhiên, Đức Anh không chấp nhận và nhiều lần nhắn tin đe dọa, uy hiếp P.A.

Án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân, nghi phạm 21 tuổi - Ảnh 2.

Nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hồ Nai, TP Đồng Nai). (Ảnh: Tiền Phong)

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 3/9, Đức Anh cầm 1 con dao trên tay, phá cửa giếng trời trên mái nhà đột nhập vào nhà chị P.A. Khi bị người nhà chị P.A bắt gặp và sau một lúc lời qua tiếng lại Đức Anh đe dọa giết người nhà chị này.

Người nhà chị P.A. đã gọi điện thoại báo Công an xã Bình Minh. Tuy nhiên, Đức Anh đã đột nhập vào nhà anh Q., khi bị chủ nhà phát hiện thì đối tượng đã tấn công anh Q. và người nhà.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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