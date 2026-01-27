HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Án mạng đau lòng từ việc gõ cửa rủ nhau “làm vài ly” lúc rạng sáng

Tin - ảnh: Văn Vũ |

Sau khi gây ra vụ án mạng đau lòng, 2 đối tượng đã bỏ trốn nhưng bị bắt lại sau đó.

Ngày 27-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tổng cộng hơn 40 năm tù đối với 3 bị cáo gồm: Danh Quý (SN 2002), Danh Tấn (SN 1996) và Đoàn Văn Thật (SN 2002), cùng ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang. Nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng này là anh Vi Minh K.

Ám mạng đau lòng tại An Giang: Phiên tòa xét xử vụ Giết người gây chấn động - Ảnh 1.

3 bị cáo Tấn, Quý và Thật (từ trái sang) tại tòa

Theo cáo trạng, rạng sáng 19-6-2025, sau khi nhậu, Tấn và Quý mang theo dao đến nhà anh Phạm Quốc Đ. ở xã Gò Quao để rủ đi nhậu tiếp.

Do gõ cửa nhiều lần không được, 2 bên xảy ra cự cãi với anh K. (anh cùng mẹ khác cha với anh Đ.). Khi anh K. mở cửa đi ra, Tấn dùng dao đâm một nhát trúng lưng nạn nhân; còn Quý tiếp tục dùng dao găm đâm nhiều nhát khiến anh K. bị thương nặng và tử vong ngay sau đó do bị thủng phổi.

Sau khi gây án, Quý và Tấn bỏ trốn. Đến sáng cùng ngày, Quý nhờ Thật chở đi trốn. Dù biết Quý và Tấn vừa gây án, Thật vẫn giúp bỏ trốn và chở Quý đi mua bia để tiếp tục nhậu. Khi gặp lực lượng công an xã, Thật chở Quý tẩu thoát; còn Tấn bị mời về trụ sở làm việc. Quý bị bắt sau đó, Thật cũng bị triệu tập điều tra.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Danh Quý 24 năm tù (19 năm tù về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"); Tấn 16 năm tù về tội "Giết người"; Thật 7 tháng 5 ngày tù về tội "Che giấu tội phạm".

