Sáng 27-1, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vương Chấn An (36 tuổi, ngụ tại TPHCM) tử hình về tội "Giết người". Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại tổng cộng 540 triệu đồng.

Bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, bị cáo và vợ chồng anh H. chị T. là hàng xóm. Giữa hai bên thường có xích mích trong sinh hoạt.

Khoảng 23 giờ 3-4-2024, sau khi nhậu xong, An tìm đến nhà anh H. để nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi quyết liệt.

An về nhà lấy cây kéo rồi quay trở lại liên tiếp đâm nhiều nhát vào người anh H. Thấy vậy, chị T. dùng cây lau nhà lao đến đánh An, An tấn công chị T. rồi tiếp tục truy đuổi, tấn công anh H. Quá trình này, bị cáo thấy bà L. đang đứng ở gần đó liền dùng kéo đâm về phía bà L. nhưng không trúng, bà L. ngã đập đầu vào tường nhà.

Vụ việc khiến chị T. tử vong, anh H. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót.

Tại toà, bị cáo thừa nhận thời điểm đó do say xỉn nên không kiểm soát được hành vi mới gây ra hậu quả đáng tiếc. Bị cáo nói biết lỗi và cảm thấy vô cùng ân hận.