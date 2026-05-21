Ngày 21-5, Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Vỹ (32 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Vỹ bị bắt giữ

Hai ngày trước đó (19-5), Vỹ ngồi chơi game trên điện thoại tại nhà ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước. Bực tức vì chơi game bị thua, Vỹ tấn công bố ruột là ông Bùi Văn Dũng (56 tuổi), đang nằm ngủ trên võng gần đó.

Ban đầu, Vỹ ném điện thoại về phía bố ruột. Sau đó, Vỹ dùng tay cùng nhiều vật dụng đánh liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người thân chạy đến can ngăn thì Vỹ mới dừng lại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích nặng, ông Dũng đã tử vong sau đó.

Gây án xong, Vỹ rời khỏi hiện trường. Vào cuộc, 1 ngày sau đó, công an đã bắt giữ Vỹ khi đang lẩn trốn tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước.