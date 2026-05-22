Ăn mặc hở quá đà rồi tạo dáng chụp ảnh tại Disneyland, hot girl xinh đẹp nhận vô số gạch đá

Một nữ du khách có nhan sắc xinh như hot girl mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Nhật Bản sau khi đăng tải loạt ảnh chụp tại Tokyo Disneyland.

Sự việc nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận trái chiều, chủ yếu xoay quanh trang phục bị cho là quá hở hang của cô tại công viên giải trí dành cho gia đình này.

Theo đó, cô nàng hot girl xuất hiện trong bộ váy ngắn ôm sát màu hồng với phần cổ khoét sâu khi chụp ảnh cùng nhân vật Thần Đèn Genie trong khu vực chủ đề Aladdin.

Trong một số khoảnh khắc, cô còn có những tương tác ôm sát với mascot nhân vật, khiến loạt hình nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng Nhật Bản cho rằng bộ trang phục của nữ du khách là không phù hợp với không gian công cộng như Disneyland, nơi tập trung đông trẻ em, học sinh và các gia đình. Một số ý kiến nhận xét trang phục quá gợi cảm, dễ gây phản cảm trong môi trường hướng tới đối tượng khán giả đại chúng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ sự khó hiểu về việc nữ du khách vẫn có thể vượt qua quy trình kiểm tra tại cổng vào công viên. Một số người thậm chí kêu gọi Disney nên siết chặt hơn các quy định liên quan tới trang phục của khách tham quan nhằm tránh những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến chỉ trích, vẫn có không ít người cho rằng phản ứng của cộng đồng mạng đang bị đẩy đi quá xa. Một bộ phận cư dân mạng nhận định nữ du khách không vi phạm pháp luật hay có hành động phản cảm nghiêm trọng, đồng thời cho rằng việc lựa chọn trang phục vẫn là quyền cá nhân miễn không vi phạm trực tiếp quy định của công viên.

Tranh cãi lần này tiếp tục làm dấy lên cuộc thảo luận quen thuộc xoay quanh ranh giới giữa tự do ăn mặc cá nhân và sự phù hợp tại các không gian công cộng mang tính gia đình.

Hiện phía The Walt Disney Company và Tokyo Disneyland vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan tới vụ việc. Trong khi đó, những bức ảnh nói trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và tiếp tục thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.