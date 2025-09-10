An Khang và MIMS ký kết chiến lược: Chuẩn hóa chuyên môn để dược sĩ trở thành “chuyên gia sức khỏe”

Lấy chủ đề "Nâng tầm chuyên môn - Dược sĩ điểm 10", MIMS sẽ đồng hành cùng An Khang trong việc xây dựng, kết nối và chuyển giao các nội dung y khoa chuẩn mực, đảm bảo nguồn kiến thức khoa học, khách quan, cập nhật và đáng tin cậy. Đặc biệt, MIMS sẽ trao tặng và phát hành định kỳ các ấn phẩm chuyên môn giá trị như MIMS Thông tin dược phẩm và MIMS Chuyên đề Nhà thuốc thực hành, giúp dược sĩ An Khang tiếp cận thường xuyên với phiên bản mới nhất để phục vụ cho việc tra cứu, học tập và phát triển chuyên môn.

MIMS là một trong những tổ chức truyền thông y tế uy tín nhất Châu Á – Thái Bình Dương. Được thành lập từ năm 1963, hiện diện tại hơn 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, MIMS nổi bật với hệ sinh thái đa kênh về thông tin thuốc, cổng tin tức y khoa, ứng dụng lâm sàng và nhiều ấn phẩm chuyên môn được sử dụng rộng rãi bởi bác sĩ, dược sĩ trên toàn khu vực. Tại Việt Nam, MIMS đã đồng hành cùng ngành dược và chăm sóc sức khỏe hơn 30 năm, cung cấp nguồn thông tin khoa học chuẩn mực.

Sự hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình An Khang nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ. Khi tri thức được chuẩn hóa và cập nhật liên tục, dược sĩ không chỉ dừng lại ở việc bán thuốc, mà còn đủ năng lực tư vấn, định hướng và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe. Đây chính là cam kết mạnh mẽ để mỗi dược sĩ An Khang trở thành "chuyên gia chăm sóc sức khỏe" tin cậy của cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và người bệnh.

An Khang luôn xem tri thức là hạt giống của sự phát triển bền vững, không ngừng nuôi dưỡng một thế hệ Dược sĩ vững chuyên môn - sáng nhân tâm

Tại lễ ký kết, chị La Ngọc Bảo Trân - Giám Đốc Ngành Hàng An Khang chia sẻ đối với dược sĩ, các thông tin khoa học không chỉ là tri thức, mà còn là "chìa khoá" để phục vụ khách hàng một cách chính xác - tận tâm - nhân văn. Từ đó, giúp củng cố những giá trị bất biến mà An Khang luôn theo đuổi: đặt sức khỏe người bệnh làm trung tâm, lấy sự minh bạch làm nền tảng, coi sự tử tế là chuẩn mực và phục vụ khách hàng bằng cả cái tâm.

Những giá trị này không dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã trở thành nguyên tắc vận hành mỗi ngày: bán đúng thuốc, đúng giá; không thu phí cắt liều; tư vấn đúng và đủ; và minh bạch từng viên thuốc trong hóa đơn. Chính điều này đã giúp An Khang xây dựng niềm tin bền vững nơi khách hàng và khẳng định vị thế của một thương hiệu nhà thuốc tử tế, chuyên nghiệp.

Trên nền tảng đó, sự bắt tay cùng MIMS mang ý nghĩa là lời khẳng định mạnh mẽ cho tầm nhìn xây dựng thế hệ Dược sĩ điểm 10: về tri thức, đạo đức, và về tinh thần phục vụ cộng đồng. Và như chị Bảo Trân nhấn mạnh tại lễ ký kết: "Sự hợp tác này sẽ là nền tảng vững chắc để đội ngũ dược sĩ An Khang tự tin hơn trong chuyên môn, trưởng thành hơn trong sự nghiệp, và gắn bó hơn với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng".

An Khang và MIMS có chung mục tiêu là trang bị tri thức, nuôi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho dược sĩ và đặt lợi ích sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu

Về phía MIMS, chị Đặng Thị Hoài Tâm - Giám đốc MIMS Việt Nam cũng chia sẻ mong muốn: "Thông qua những gì đã làm trong suốt những năm qua, chúng tôi có thể cung cấp thông tin y khoa chính xác và kịp thời nhất đến cho đội ngũ y tế. MIMS cũng sẽ cố gắng kết nối và đồng hành cùng An Khang để mang đến giá trị tốt nhất cho bệnh nhân".

Có thể thấy, lễ ký kết hợp tác là sự tiếp nối và củng cố hành trình mà cả hai bên đã kiên định theo đuổi. Đây là bước đi cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn chung: biến dược sĩ thành những "chuyên gia sức khỏe" đúng nghĩa - những người vừa giỏi chuyên môn, vừa tận tâm phục vụ, để cùng nhau vun đắp một nền y tế minh bạch, tử tế và hiện đại hơn cho cộng đồng.