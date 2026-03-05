An Giang: Tạm giữ bảo vệ trường học hiếp dâm học sinh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2-3-2026, Nguyễn Văn Khai (làm bảo vệ tại trường tiểu học) đang ở phòng bảo vệ của một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm thì thấy một nữ sinh của trường (sinh năm 2013) đứng bên ngoài cửa sổ.

Khai đã dụ dỗ bằng cách cho em số tiền 100.000 đồng rồi dẫn vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, người thân của em phát hiện sự việc nên đã đến Công an xã Ô Lâm tố giác.

Tại cơ quan công an, Khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với em học sinh này bằng thủ đoạn tương tự tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.