Chiều 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Sóc Kia (SN 1999; cư trú xã An Cư, tỉnh An Giang) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

"Siêu trộm" Chau Sóc Kia có hình xăm lạ trên trán

Theo thông tin từ cơ quan công an, do không có tiền tiêu xài nên Chau Sóc Kia nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm để bán lấy tiền.

Khoảng 15 giờ ngày 27-11, lợi dụng gia đình bà Nguyễn Thị Mai T. (SN 1989; cư trú phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đi làm, không ai giữ nhà nên Chau Sóc Kia đã đột nhập vào bên trong lấy trộm 70 triệu đồng và 10,5 chỉ vàng. Số tài sản trộm được, Chau Sóc Kia đem cất giấu và tiêu xài cá nhân cho đến hết.

Gia đình bà T. phát hiện bị mất tài sản nên đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Tịnh Biên đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tịnh Biên xác định Chau Sóc Kia – người có hình xăm lạ trên trán - là đối tượng đã thực hiện vụ trộm nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Chau Sóc Kia luôn quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, Chau Sóc Kia đã cúi đầu nhận tội và khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn phường Tịnh Biên.

Chau Sóc Kia là đối tượng từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", chưa được xóa án tích nhưng lại tiếp tục đi ăn trộm.