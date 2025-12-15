Ngày 15-12, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải cứu công dân bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về một trường hợp nghi bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài.

Nam thanh niên lên mạng xã hội facebook tìm kiếm thông tin bán thận

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt kiểm tra và phát hiện H.Q.T. (sinh năm 1998, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang đứng chờ người đến đón để đưa qua Campuchia.

Làm việc với cơ quan công an, T. khai do hoàn cảnh khó khăn nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thông tin bán thận.

Sau đó, một người lạ hướng dẫn T. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để xuất cảnh sang Campuchia.

Công an xã Bến Cầu kịp thời ngăn chặn và giải cứu 2 công dân bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Sau khi được Công an xã Bến Cầu giải thích, T. mới biết mình bị các đối tượng lừa gạt. Công an xã đã liên hệ gia đình, thông báo sự việc và bàn giao T. cho người thân đưa về địa phương an toàn.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò dụ dỗ trên mạng xã hội liên quan đến việc mua bán nội tạng, xuất cảnh trái phép, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng xấu.

