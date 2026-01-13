Ấn Độ vinh danh xe điện VinFast của ông Phạm Nhật Vượng như thế nào?

Tại sự kiện Autocar India Awards 2026 vừa diễn ra ở Mumbai, xe điện VinFast VF 6 đã nhận giải thưởng "Mẫu xe đáng tiền nhất năm". Đây là một trong những hệ thống giải thưởng có lịch sử lâu đời và uy tín nhất tại thị trường ô tô Ấn Độ.

Giải thưởng này được tổ chức thường niên bởi Autocar India nhằm tìm ra những mẫu xe xuất sắc nhất dựa trên các tiêu chí khắt khe về kỹ thuật và giá trị sử dụng. Xe điện VinFast VF 6 đã vượt qua các đối thủ cùng phân khúc để thuyết phục hội đồng giám khảo chuyên môn.

Đại diện ban tổ chức cho biết VF 6 sở hữu cách tiếp cận sản phẩm thực tế và phù hợp với đặc thù của thị trường Ấn Độ. Trong bối cảnh người tiêu dùng tại quốc gia này ngày càng chú trọng đến giá trị sử dụng dài hạn cùng chi phí vận hành, mẫu xe của VinFast đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về sự an toàn cũng như tính thực dụng.

VinFast VF6 là mẫu xe đáng mua nhất năm ở Ấn Độ.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi VinFast tiếp tục được vinh danh tại một trong những hệ thống giải thưởng uy tín nhất của thị trường Ấn Độ, Autocar India Awards 2026. Giải thưởng này thể hiện sự đánh giá cao của giới chuyên môn đối với các sản phẩm xe điện cao cấp nhưng dễ tiếp cận của VinFast, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến các giải pháp di chuyển điện hóa hiện đại, an toàn và bền vững cho thị trường Ấn Độ”.

Ông Hormazd Sorabjee, Biên tập viên Autocar India, chia sẻ: “Việc cân bằng giữa giá bán và giá trị sử dụng tại Ấn Độ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng VF 6 đã làm rất tốt điều đó. Với mức giá dưới 2 triệu rupee, cùng trang bị đầy đủ và tính thực dụng cao, đây là mẫu xe mang lại giá trị vượt trội so với số tiền người dùng bỏ ra”.

Về chi tiết sản phẩm, VinFast VF 6 được định vị tại phân khúc SUV điện cỡ B. Kích thước của xe nhỏ gọn phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị lớn của Ấn Độ. Không gian nội thất bên trong xe được tối ưu hóa nhằm tạo sự thoải mái cho cả người lái và hành khách.

Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cùng nhiều tính năng công nghệ khác. Những trang bị này giúp nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi cho người dùng trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Theo các giám khảo, chính sự kết hợp giữa công nghệ và tính thực dụng đã giúp VF 6 trở thành một lựa chọn có giá trị vượt trội so với mức đầu tư của khách hàng.

Hiện nay, VinFast đang tập trung xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ bao gồm các mảng sản xuất, giải pháp tài chính và hạ tầng trạm sạc. Thông qua việc đầu tư bài bản vào dịch vụ hậu mãi, VinFast kỳ vọng sẽ chinh phục người tiêu dùng tại thị trường ô tô năng động này.







