Không quân Ấn Độ (IAF) đã hủy bỏ kế hoạch mua máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A của Nga như một phần trong kế hoạch thay thế đội bay Il-76 cũ, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2035.

"Phương tiện của Nga bị loại vì vẫn còn nhiều lo ngại về mức độ sẵn sàng hoạt động của nó, không đáp ứng ngưỡng 75% yêu cầu đối với đội bay vận tải", ấn phẩm IDRW trích dẫn nguồn tin riêng cho biết.

Do vậy bất chấp lời chào hàng của Nga về máy bay Il-76MD-90A, IAF hiện đang cân nhắc các lựa chọn thay thế, bao gồm cả Airbus A400M Atlas, để đáp ứng nhu cầu về vận tải cơ hạng trung và vận tải hàng không chiến lược.

Không quân Ấn Độ hiện đang vận hành 17 chiếc Il-76, được mua từ thời Liên Xô vào đầu những năm 1980.

"Có khả năng mang tới 48 tấn hàng hóa trên quãng đường tối đa 4.000 km, những máy bay vận tải hạng nặng 4 động cơ này đã trở nên không thể thiếu trong nhiều nhiệm vụ, từ cơ động binh sĩ đến cứu trợ thiên tai và đưa thiết bị hạng nặng như pháo binh và xe tăng đến các căn cứ trên cao ở Ladakh", trang IDRW nói rõ.

Tuy nhiên sau hơn 40 năm phục vụ, phi đội này đang gặp khó khăn về bảo trì, thiếu phụ tùng thay thế, trầm trọng hơn do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và mức độ sẵn sàng giảm xuống chỉ còn 40 - 50%.

"Nga - một đối tác quốc phòng lâu năm, đang tích cực quảng bá Il-76MD-90A như một 'sự thay thế hợp lý' cho đội bay cũ kỹ của Ấn Độ", tờ báo nói rõ.

Phiên bản hiện đại hóa Il-76MD-90A ra mắt năm 2012, tự hào sở hữu động cơ PS-90A-76 mạnh mẽ (mỗi động cơ tạo ra lực đẩy 14,5 tấn), buồng lái kính với hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số và tải trọng lớn hơn một chút - 52 tấn.

Theo IDRW, Moskva đã đề nghị New Delhi mua 12 - 16 máy bay với giá 3 - 4 tỷ USD, kèm theo khả năng chuyển giao công nghệ cho Tập đoàn HAL để lắp ráp một phần, "tương tự mô hình hợp tác với Su-30MKI".

"Tuy nhiên các nguồn tin từ Không quân Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi về độ tin cậy của Il-76MD-90A", ấn phẩm nói thêm.

Mặc dù việc sản xuất đã được nối lại, nhưng máy bay này được cho là có mức độ sẵn sàng hoạt động thấp, ở các đơn vị thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, tỷ lệ luôn dưới 65% do tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng và các vấn đề bảo dưỡng động cơ.

Theo tác giả, một cuộc điều tra của Nga năm 2023 cho thấy chỉ có 30 trong số 60 máy bay Il-76MD-90A sẵn sàng cho các nhiệm vụ ngay lập tức, "đây là một dấu hiệu cảnh báo đối với Không quân Ấn Độ, vốn yêu cầu mức độ sẵn sàng lên đến 75%".

Một phát ngôn viên của IAF giải thích rằng mặc dù đã trải qua quá trình nâng cấp nhưng Il-76MD-90A vẫn thừa hưởng những vấn đề hệ thống tương tự như phiên bản tiền nhiệm.

Hơn nữa, các lệnh trừng phạt đối với Nga đã làm tê liệt nguồn cung cấp phụ tùng thay thế, và ngay cả việc sử dụng máy bay mới ra khỏi dây chuyền sản xuất cũng không thể đảm bảo hoạt động liên tục của chúng, điều cần thiết cho việc triển khai nhanh chóng.

Hiện tại, đội "ngựa thồ" của Không quân Ấn Độ còn bao gồm 11 máy bay Lockheed Martin C-130J Super Hercules (có tải trọng 20 tấn) và 56 chiếc Airbus C-295MW (tải trọng 9 tấn, lắp ráp trong nước).

"IAF đang nghiêng về các nền tảng phương Tây, do khả năng hỗ trợ vòng đời vượt trội và khả năng tương thích với các đồng minh thuộc nhóm Bộ tứ - Quad (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia)", tờ IDRW kết luận.