Tờ Economic Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đã ký thỏa thuận thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula của Nga trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán cho thuê tàu ngầm tấn công đã kéo dài gần mười năm. Hai bên hiện đã thống nhất các thỏa thuận, đại diện Ấn Độ đã đến thăm xưởng đóng tàu Nga vào tháng 11 để hoàn tất giá cả và các điều khoản.

Theo các điều khoản cho thuê, tàu ngầm tấn công của Moscow sẽ không được sử dụng trong trường hợp xung đột. Nguồn tin cho biết, tàu ngầm sẽ giúp Ấn Độ đào tạo thủy thủ và tích lũy kinh nghiệm vận hành tàu ngầm hạt nhân trong quá trình New Delhi tự đóng tàu.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vượt trội hơn hẳn so với tàu ngầm diesel-điện. Tàu ngầm hạt nhân có kích thước lớn, có thể lặn lâu hơn và êm hơn, khiến chúng khó bị theo dõi, đặc biệt là khi tuần tra các khu vực rộng lớn. Ấn Độ hiện đang vận hành 17 tàu ngầm chạy bằng năng lượng diesel.

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thường được sử dụng cho mục đích răn đe chiến lược.

Ấn Độ cũng đang chuẩn bị chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để phá huỷ và tiêu diệt tàu ngầm, tàu nổi của đối phương.