Ấn Độ thử nghiệm vũ khí mới với động cơ 'cây nhà lá vườn'

Một loại vũ khí không người lái mới của Ấn Độ vừa hoàn thành chuyến bay đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong phát triển công nghệ tấn công nội địa.

Nỗ lực phát triển công nghệ tấn công đường không nội địa của Ấn Độ vừa đạt một dấu mốc mới khi đạn lảng vảng Divyastra Mk3 của Kawa UAV, được trang bị động cơ phản lực do DG Propulsion sản xuất, hoàn thành chuyến bay đầu tiên.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một đường băng thử nghiệm drone ở Uttar Pradesh. Thử nghiệm bắt đầu với hệ thống tích hợp được lắp trên một phương tiện đang di chuyển.

Sau khi phương tiện đạt tốc độ yêu cầu, đạn lảng vảng được phóng khỏi bệ và chuyển sang trạng thái bay.

Động cơ được cho là đã đáp ứng các yêu cầu quan trọng về hiệu suất trong cuộc thử nghiệm và được đánh giá phù hợp để đưa vào vận hành trên đạn lảng vảng.

“Chúng tôi đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm. Đối với chúng tôi, đây là một lần nữa xác nhận khả năng chống chịu và độ tin cậy của các động cơ mà DG Propulsion đang chế tạo”, công ty cho biết.

“Một động cơ phản lực nội địa cung cấp động lực cho một đạn lảng vảng nội địa. Động cơ phản lực thuộc về bầu trời”.

Phát triển Atmanirbhar Bharat của Ấn Độ

Được phát triển chỉ trong một năm, Divyastra Mk3 cho thấy tốc độ nỗ lực của Ấn Độ trong việc xây dựng công nghệ tấn công không người lái nội địa.

Hệ thống này cũng góp phần vào Atmanirbhar Bharat, chủ trương của Ấn Độ nhằm mở rộng hoạt động sản xuất quốc phòng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Nỗ lực phát triển công nghệ tấn công đường không nội địa của Ấn Độ vừa đạt một dấu mốc mới khi đạn lảng vảng Divyastra Mk3 của Kawa UAV, được trang bị động cơ phản lực do DG Propulsion sản xuất, hoàn thành chuyến bay đầu tiên.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một đường băng thử nghiệm drone ở Uttar Pradesh. Thử nghiệm bắt đầu với hệ thống tích hợp được lắp trên một phương tiện đang di chuyển.

Sau khi phương tiện đạt tốc độ yêu cầu, đạn lảng vảng được phóng khỏi bệ và chuyển sang trạng thái bay.

Hình ảnh đạn lảng vảng Divyastra Mk3 đang bay. Ảnh: Kawa UAV

Động cơ được cho là đã đáp ứng các yêu cầu quan trọng về hiệu suất trong cuộc thử nghiệm và được đánh giá phù hợp để đưa vào vận hành trên đạn lảng vạng.

“Chúng tôi đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm. Đối với chúng tôi, đây là một lần nữa xác nhận khả năng chống chịu và độ tin cậy của các động cơ mà DG Propulsion đang chế tạo”, công ty cho biết.

“Một động cơ phản lực nội địa cung cấp động lực cho một đạn lảng vảng nội địa. Động cơ phản lực thuộc về bầu trời” - họ nói thêm

Phát triển Atmanirbhar Bharat của Ấn Độ

Được phát triển chỉ trong một năm, Divyastra Mk3 cho thấy tốc độ nỗ lực của Ấn Độ trong việc xây dựng công nghệ tấn công không người lái nội địa.

Hệ thống này cũng góp phần vào Atmanirbhar Bharat, chủ trương của Ấn Độ nhằm mở rộng hoạt động sản xuất quốc phòng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

“Từ khi bắt đầu chương trình đến chuyến bay đầu tiên chỉ trong một năm dương lịch. Không sử dụng động cơ phản lực nhập khẩu. Không sử dụng hệ thống phụ quan trọng nào từ nước ngoài. Được chế tạo tại Ấn Độ. Được bay thử tại Ấn Độ”, công ty cho biết thêm.

“DIVYAASTRA Mk3, nhanh hơn. Thông minh hơn. Không thỏa hiệp. Đây không chỉ là một chuyến bay. Đây là Atmanirbhar Bharat trong thực tiễn”.