Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo, hôm thứ Tư (24/9), Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phối hợp với Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược Ấn Độ (SFC) đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-Prime từ hệ thống phóng di động trên đường sắt.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết: "Quỹ đạo tên lửa đã được theo dõi bởi nhiều trạm radar mặt đất và đạt được tất cả các nhiệm vụ. Cuộc thử nghiệm thành công đã đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia có năng lực phát triển hệ thống phóng tên lửa đặt trong ống phóng từ mạng lưới đường sắt".

Agni-Prime (hay Agni-P), được thiết kế với tầm bắn từ 1.000km đến 2.000km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là lần thử nghiệm thành công thứ ba của tên lửa này trong năm 2025, đưa nó tiến gần hơn đến việc được đưa vào biên chế trong lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Tên lửa Agni-Prime, tích hợp hệ thống đẩy mới cũng như hệ thống dẫn đường và định vị tiên tiến, dự kiến sẽ dần thay thế tên lửa Agni-I (tầm bắn 700 km) và Agni-2 (tầm bắn 2.000 km).

Được biết, trong biên chế của SFC đang có các tên lửa Prithvi-2 (350 km), Agni-3 (3.000 km), Agni-4 (4.000 km) và Agni-5 (tầm bắn liên lục địa).