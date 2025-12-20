Ấn Độ thông qua dự luật mở đường cho tư nhân tham gia điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân 700 megawatt (MWe) đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển (Nguồn: ANI)

Ngày 18/12, Quốc hội Ấn Độ đã chính thức thông qua Dự luật Khai thác bền vững và phát triển năng lượng hạt nhân, gọi tắt là Dự luật SHANTI năm 2025. Văn bản pháp lý mới nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân và ứng dụng bức xạ ion hóa phục vụ sản xuất điện, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phúc lợi cho người dân Ấn Độ.

Dự luật đặt ra một khung pháp lý thống nhất, chặt chẽ nhằm bảo đảm việc sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn và an ninh. Một điểm thay đổi đáng chú ý của dự án là chấm dứt cơ chế độc quyền của nhà nước trong lĩnh vực phát điện hạt nhân, mở đường cho sự tham gia rộng hơn của các chủ thể kinh tế.

Việc Hạ viện Ấn Độ thông qua Dự luật SHANTI đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với mô hình quản lý mang tính nhà nước trước đây, khi lần đầu tiên cho phép các doanh nghiệp tư nhân tham gia lĩnh vực hạt nhân. Dự luật cũng cho phép các công ty nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Ấn Độ để xin giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân, được xem là bước quan trọng nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng và thu hút đầu tư quốc tế.

Chính phủ Ấn Độ trình dự luật cho phép doanh nghiệp tư nhân xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân, chấm dứt thế độc quyền của Nhà nước (Ảnh: AFP)

Dự luật SHANTI do Quốc vụ khanh phụ trách Khoa học, Công nghệ và Năng lượng nguyên tử Jitendra Singh trình lên Hạ viện và hiện đang chờ Thượng viện thông qua để chính thức trở thành luật. Theo ông Singh, việc ban hành luật mới thay vì sửa đổi các luật hiện hành như Luật Năng lượng Nguyên tử năm 1962 và Luật Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại Hạt nhân năm 2010 là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trong bối cảnh hiện nay, đồng thời vẫn kế thừa những điều khoản phù hợp từ các văn bản trước đó.

Trước các lo ngại liên quan đến tác động môi trường và mức bồi thường, Quốc vụ khanh Jitendra Singh cho biết dự luật đã đưa thiệt hại sinh thái và tổn thất kinh tế vào định nghĩa về thiệt hại, đồng thời mở rộng phạm vi quản lý nhằm hỗ trợ y học hạt nhân và các lĩnh vực liên quan. Ông nhấn mạnh Ấn Độ đặt mục tiêu đạt công suất 100 GW điện hạt nhân vào năm 2047, coi Dự luật SHANTI là một văn bản mang tính bước ngoặt, có thể định hình lại tương lai ngành năng lượng hạt nhân của quốc gia này.