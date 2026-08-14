Ấn Độ sắp đưa tàu hàng đầu tiên qua tuyến Bắc Cực

Ấn Độ đang tính toán mở tuyến vận tải mới với Nga, rút ngắn hành trình đến châu Âu và tránh những gián đoạn trên tuyến Suez.

Quang cảnh cảng Sabetta ở Khu tự trị Yamal-Nenets.

Ấn Độ dự kiến đưa tàu hàng đầu tiên chạy thử qua Tuyến đường biển phương Bắc (NSR) dọc bờ biển phía Bắc nước Nga vào năm 2027, trong nỗ lực tăng cường thương mại với Nga và giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải qua kênh đào Suez.

NSR dài khoảng 5.600km, chạy dọc bờ biển Bắc Cực của Nga và là tuyến hàng hải ngắn nhất nối Đông Á với châu Âu.

Biến đổi khí hậu và tình trạng băng biển thu hẹp khiến tuyến đường có thể hoạt động theo mùa, nhưng điều kiện tại đây vẫn khắc nghiệt và cần các tàu phá băng chuyên dụng để duy trì luồng hàng hải.

“Năm 2027, chúng tôi dự kiến đưa tàu đầu tiên chạy thử qua Tuyến đường biển phương Bắc”, ông S. Venkatesapathy, Vụ trưởng Bộ Vận tải biển Ấn Độ, nói tại Diễn đàn Arctic-Regions ở Arkhangelsk ngày 13/8.

Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ấn Độ đang thể hiện sự quan tâm tích cực đối với NSR. Ông nói Nga nhận thấy “sự quan tâm ngày càng tăng từ các quốc gia” đối với tuyến đường này, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Venkatesapathy, người dẫn đầu phái đoàn Ấn Độ tham dự diễn đàn kéo dài 2 ngày, cho biết lượng hàng hóa vận chuyển trên hành lang Chennai-Vladivostok, còn gọi là Hành lang Hàng hải phía Đông (EMC), đã tăng 70%.

Theo quan chức này, thành công của EMC có thể được mở rộng sang NSR với “tiềm năng rất lớn”. Ông cũng cho biết Ấn Độ quan tâm đến Hành lang Vận tải Xuyên Bắc Cực đa phương thức (TATC).

“Chúng tôi nhìn thấy những khả năng rất lớn, không chỉ đối với EMC mà còn cả NSR”, ông nói, đồng thời cho biết hai bản ghi nhớ (MOU) về phát triển các tuyến vận tải này đã được ký vào năm ngoái.

Theo ông Venkatesapathy, các tuyến đường này hấp dẫn Ấn Độ nhờ khoảng cách ngắn hơn, an toàn và khả năng đem lại hiệu quả thương mại.

Ấn Độ và Nga đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Trong khi đó, dầu mỏ Nga hiện chiếm hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, khiến NSR có thể trở thành một tuyến kết nối thương mại quan trọng giữa hai nước.

Đối với Ấn Độ, NSR có thể giúp rút ngắn tới 40% quãng đường và khoảng 2 tuần thời gian vận chuyển đến hầu hết các cảng châu Âu so với tuyến truyền thống qua kênh đào Suez.

Tuyến Suez hiện trở nên nguy hiểm đối với hoạt động vận tải thương mại do xung đột tại Trung Đông.

Nga đã đầu tư đáng kể vào phát triển cơ sở hạ tầng của NSR. Năm 2023, Nga đạt thỏa thuận với DP World, tập đoàn có trụ sở tại Dubai, về phát triển vận tải container dọc tuyến Bắc Cực.

Lưu lượng container trên NSR cũng tăng khi các doanh nghiệp Trung Quốc tận dụng cơ hội do tuyến đường mang lại. Năm ngoái có 23 chuyến tàu hoàn thành hành trình qua NSR, trong khi khoảng 30 chuyến đã được lên kế hoạch trong năm nay.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển trên tuyến đã vượt 37 triệu tấn trong 2 năm qua và dự kiến đạt 20 triệu tấn năm 2030.

Ông Azamat Khochuev, Giám đốc Vụ Phát triển Tuyến đường biển phương Bắc và Bắc Cực thuộc Rosatom, nói với RT bên lề diễn đàn rằng lượng hàng hóa vận chuyển giữa Nga và Trung Quốc qua NSR đã vượt 5 triệu tấn trong năm nay.

Rosatom, tập đoàn nhà nước Nga sở hữu đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, là đơn vị được chỉ định vận hành và điều phối NSR.

Cũng trong tháng này, Sea Legend Shipping của Trung Quốc sẽ bắt đầu tuyến vận tải thường xuyên đầu tiên tới châu Âu qua NSR. Tổng Giám đốc Rosatom Sergey Likhachev cho biết Sea Legend sẽ đưa 7 tàu hoạt động trên tuyến từ tháng 8 đến tháng 10.

Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy phát triển vận tải hàng hóa qua NSR, coi đây là một ưu tiên chiến lược cấp quốc gia.