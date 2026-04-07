Ấn Độ ra thông báo mới nhất về thương vụ Su-57 với Nga: Cuối cùng ngày này đã đến

Tận dụng 50% hạ tầng sẵn có

Tiến sĩ D.K. Sunil, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL), đã chính thức công bố chi tiết kế hoạch sản xuất Su-57 theo giấy phép tại Ấn Độ. Thông tin này xuất hiện sau 14 tháng kể từ khi các bên xác nhận việc bắt đầu đàm phán.

Theo Tiến sĩ Sunil, phía Nga đã có các buổi thuyết trình chuyên sâu cho Không quân Ấn Độ về năng lực tác chiến của dòng tiêm kích này. Ông cho biết: "Chúng tôi đã hoàn tất đánh giá năng lực của các nhà máy trong nước đối với việc tiếp nhận thiết bị từ Nga. Một ủy ban chuyên gia của Nga cũng đã khảo sát và kết luận rằng khoảng 50% cơ sở vật chất hiện tại của chúng ta có thể tận dụng để sản xuất Su-57. Tuy nhiên, việc đầu tư thêm một số hạng mục mới là điều bắt buộc."

Trong một diễn biến liên quan, Su-57 đã bắt đầu được bàn giao cho khách hàng quốc tế đầu tiên là Algeria vào cuối năm 2025 và hiện đã đi vào trực chiến.

Lộ trình "nhập khẩu trước, sản xuất sau"

Lãnh đạo HAL cho biết thêm, tập đoàn đang chờ báo giá đầu tư từ phía Nga để trình lên cấp quản lý. "Sau khi có báo giá, chúng tôi sẽ làm việc với Không quân về số lượng sản xuất dự kiến cũng như lộ trình thực hiện cụ thể," ông Sunil nhấn mạnh.

Truyền thông Ấn Độ tiết lộ các cơ quan quốc phòng Nga đang tiến hành phân tích nội bộ nhằm tối ưu hóa chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất tại Ấn Độ. Trọng tâm của kế hoạch là tận dụng dây chuyền sản xuất dòng Su-30MKI (thế hệ 4+) vốn đã rất thành công với hơn 220 chiếc được xuất xưởng tại nội địa.

Hồi tháng 2 vừa qua, có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang cân nhắc mua khẩn cấp 40 chiếc Su-57 nguyên chiếc từ Nga để nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho các đơn vị tiền tuyến, trước khi chuyển sang giai đoạn tự sản xuất. Chiến lược này tương tự cách Ấn Độ từng mua 50 chiếc Su-30MKI trực tiếp từ Nga trước khi vận hành dây chuyền nội địa.

Ưu thế từ "đặc quyền" mã nguồn

Tính đến tháng 1/2026, các cuộc đàm phán về sản xuất Su-57 đã bước vào giai đoạn kỹ thuật chuyên sâu. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là lời đề nghị "vô tiền khoáng hậu" từ phía Nga vào tháng 6/2025: sẵn sàng chia sẻ toàn bộ mã nguồn của máy bay.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Su-57 của Ấn Độ sẽ sở hữu khả năng tùy biến độc nhất vô nhị trong số các máy bay thế hệ năm, cho phép tích hợp sâu rộng các công nghệ nội địa. Đây là sự khác biệt hoàn toàn so với các điều kiện khắt khe từ Pháp, quốc gia luôn hạn chế chuyển giao công nghệ và mã nguồn cho dòng Rafale (một dòng tiêm kích thế hệ 4+ nhẹ và cũ hơn) – nguyên nhân chính khiến thỏa thuận sản xuất Rafale tại Ấn Độ vẫn rơi vào bế tắc.

"Mạnh hơn cả F-35" nhờ sự kết hợp Nga - Ấn

Tháng 12/2025, ông Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga, từng đề cập đến một chương trình hợp tác toàn diện để phát triển biến thể Su-57 riêng cho Ấn Độ, cho phép nước này làm chủ các công nghệ cốt lõi.

Đại tá Không quân M. J. Augustine Vinod nhận định rằng việc kết hợp khung thân và động cơ vượt trội của Nga với hệ thống điện tử hàng không và phần mềm của Ấn Độ sẽ tạo ra một sức mạnh đáng gờm. Ông tuyên bố đầy tự tin: "Khi tích hợp thế mạnh khí động học của Su-57 với 'trí tuệ' phần mềm của Ấn Độ, chúng ta sẽ có một mẫu máy bay vượt trội hơn hẳn F-35."

Nhiều nguồn tin quân sự dự đoán, một biến thể thu nhỏ của radar AESA Virupaksha (hiện đang phát triển cho Su-30MKI) rất có khả năng sẽ được tích hợp lên phiên bản Su-57 "Made in India" trong tương lai gần.



