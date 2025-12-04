.t1 { text-align: justify; }

Theo Tạp chí Military Watch (MW), Ấn Độ quan tâm đến việc mua hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga do tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất có màn thể hiện không thành công.

Ấn phẩm lưu ý rằng trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ, nhiều vấn đề liên quan đến hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước dự kiến sẽ được thảo luận, đặc biệt là việc nội địa hóa sản xuất Su-57 tại quốc gia Nam Á và tiếp tục mua sắm các tổ hợp S-400 cũng như tên lửa đánh chặn cho Triumf.

Tạp chí MW lưu ý rằng trong cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan gần đây, S-400 đã hoạt động tốt, phá hủy một số máy bay Pakistan, không giống như tiêm kích Rafale thế hệ thứ tư của Pháp bị Islamabad đánh chặn.

"Trong thập kỷ qua, Ấn Độ chỉ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, tuy nhiên những thiếu sót nghiêm trọng về hiệu suất của những tiêm kích này, trong đó có từ 1 đến 4 chiếc bị bắn hạ trong các cuộc đụng độ với Pakistan vào tháng 5, được cho là yếu tố chính thúc đẩy sự quan tâm đến Su-57 và việc mở rộng kho vũ khí S-400", ấn phẩm MW viết.

Tạp chí Mỹ kết luận rằng Ấn Độ quan tâm đến việc mua các hệ thống sẵn sàng chiến đấu có thể chống lại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, bởi vì "phi đội Su-57, kết hợp với mạng lưới S-400, có thể là biện pháp đối phó đáng gờm nhất mà New Delhi đủ sức triển khai trong tương lai gần".

Ấn Độ đang quay lại với vũ khí Nga.

Vào tháng 11, tờ Times of India đưa tin, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc mua 5 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đánh chặn đi kèm từ Nga cho Không quân nước này.

Cùng tháng đó, chuyên gia phân tích Maya Karlin của tờ National Interest lưu ý rằng Moskva và New Delhi có thể công bố thỏa thuận về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn Độ thường niên lần thứ 23 và cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi.