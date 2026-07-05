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Ấn Độ nhận hàng loạt máy bay tấn công Jaguar từ Anh

Bạch Dương
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GD&TĐ - Mặc dù những máy bay chiến đấu Jaguar đã bị Anh loại biên từ lâu, nhưng chúng vẫn hữu ích với Không quân Ấn Độ.

Không quân Ấn Độ đã nhận được 9 máy bay tấn công Jaguar đã ngừng hoạt động từ Bộ Quốc phòng Anh để bổ sung vào phi đội của mình.

Tờ UK Defence Journal đã đưa tin này, trích dẫn phản hồi bằng văn bản từ Bộ trưởng Bộ Lực lượng vũ trang Anh - ông Luke Pollard.

Bộ Quốc phòng Anh đã bàn giao 5 chiếc Jaguar phiên bản GR1 và 4 chiếc biến thể T2 cho phía Ấn Độ, đồng thời giữ lại 42 chiếc cùng loại khác trong kho dự trữ. Kế hoạch này đã được biết đến từ năm 2024.

Ấn Độ hiện là quốc gia cuối cùng trên thế giới vẫn còn vận hành chiến đấu cơ Jaguar, được biết đến với tên gọi Shamsher tại địa phương.

Do loại máy bay tấn công này đã ngừng sản xuất từ lâu và phụ tùng chính hãng ngày càng khan hiếm, Ấn Độ đang tìm đến các quốc gia từng vận hành loại phi cơ này để được hỗ trợ kỹ thuật.

Hầu hết các máy bay tấn công Jaguar của Ấn Độ được sản xuất theo giấy phép tại các doanh nghiệp của tập đoàn địa phương Hindustan Aeronautics (HAL).

Máy bay Jaguar của Anh đã ngừng hoạt động và đang được rao bán.

Chính phủ Anh đã cho ngừng hoạt động những máy bay này vào năm 2007 do cắt giảm chi phí. Hiện 42 phi cơ tấn công đang thuộc biên chế Bộ Quốc phòng Anh nhưng không còn khả năng cất cánh.

Máy bay tấn công Jaguar được phát triển chung bởi liên doanh Pháp - Anh SEPECAT cho các nhiệm vụ trinh sát và hoạt động ở độ cao thấp.

Chiến đấu cơ này đã phục vụ trong Không quân Hoàng gia Anh từ năm 1974 và góp mặt trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, cũng như các chiến dịch ở Iraq và Balkan.

Theo UK Defence Journal
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