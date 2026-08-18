Ấn Độ muốn 'tái sinh' dự án máy bay Il-214 đã thất bại vào những năm 2010?

Liệu Ấn Độ thực sự muốn quay lại hợp tác với Nga và nhớ đến chiếc Il-214 khi có nhiều lựa chọn đáng tin cậy hơn nhiều?

Sau 3 năm cân nhắc, Ấn Độ cuối cùng đã mở thầu mua máy bay vận tải quân sự thế hệ mới cho không quân của mình.

Tổng cộng Ấn Độ muốn mua 60 chiếc phù hợp với chính sách tự lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài.

Dự kiến sẽ chỉ có 12 máy bay được giao "trọn gói", trong khi 48 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp trong nước với tỷ lệ linh kiện nội địa hóa chiếm tỷ lệ từ 40 đến 60%.

Quy trình mua sắm máy bay vận tải quân sự của Ấn Độ sẽ rất độc đáo ở chỗ gói thầu sẽ chỉ dành riêng cho các công ty trong nước. Họ sẽ chịu trách nhiệm hợp tác với các nhà sản xuất khác để xây dựng dây chuyền lắp ráp, trung tâm dịch vụ và đại tu.

Trong danh sách những công ty có thể tham gia xuất hiện cái tên đáng chú ý Mahindra Defence của Ấn Độ - đơn vị chào bán máy bay C-390 Millennium của công ty Embraer, Brazil.

Bên cạnh đó là Tata Advanced Systems - doanh nghiệp muốn hợp tác với Lockheed Martin trong dự án máy bay C-130J (mặc dù họ đã là đối tác của Airbus trong dự án C-295), và HAL (Hindustan Aeronautics Limited) - công ty được cho là muốn quay lại hợp tác với Liên bang Nga và khôi phục lại dự án máy bay vận tải quân sự Il-214.

Điều này thực sự đáng ngạc nhiên, vì nhìn chung truyền thông Ấn Độ thường gọi máy bay A400M của Airbus là lựa chọn thứ ba, mặc dù tải trọng của nó lên tới 37 tấn, vượt quá con số yêu cầu 30 tấn đã quy định.

Mô hình máy bay vận tải quân sự Il-214.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, sẽ thiết thực hơn nhiều nếu Ấn Độ đặt mua một giải pháp có sẵn và nội địa hóa nó, thay vì quay lại dự án máy bay vận tải quân sự Il-214 vốn gần như đã bị hủy bỏ.

Hơn nữa, Ấn Độ trước đây đã loại trừ khả năng hợp tác với Nga trong một dự án hàng không khác - máy bay chiến đấu Su-57 - bất chấp lời đề nghị hào phóng từ Nga với mức độ nội địa hóa cao.

Ấn Độ không xem xét việc mua Su-57, ít nhất là trong tương lai gần, và thay vào đó muốn hợp tác với Pháp để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu FCAS.

Và mặc dù Ấn Độ không từ chối hợp tác quốc phòng với Nga, nhưng sau khi loại bỏ Su-57, việc hồi sinh dự án Il-214 trông sẽ khá kỳ lạ.

Hãy nhớ lại vào tháng 6/2001, Công ty HAL và Tổ hợp Ilyushin cùng với Irkut của Nga đã ký nghị định thư về việc cùng phát triển một loại máy bay vận tải quân sự mới.

Sang tới năm 2007, một thỏa thuận liên chính phủ đã được ký kết giữa Nga và Ấn Độ về dự án này, được gọi là MTA (Máy bay Vận tải Hạng trung), với kế hoạch sản xuất tại cả Ấn Độ và Liên bang Nga. Tiếp theo vào năm 2010, hai bên đã thống nhất việc thành lập một liên doanh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, các bên đã gặp phải một số bất đồng liên quan đến thiết kế, động cơ... cũng như tiến độ thực hiện rất chậm chạp.

Cuối cùng, Ấn Độ không hài lòng với dự án, cho nên vào năm 2016 HAL đã rút khỏi chương trình.

Sang năm 2017, Liên bang Nga tuyên bố không tìm được giải pháp chung nào có lợi cho cả hai bên.

Chiếc Il-214 khi đó chỉ tồn tại dưới dạng mô hình. Nó tiếp tục tồn tại như một sản phẩm phát triển của Nga với tên gọi Il-276.