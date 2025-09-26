Ấn Độ mua Su-57 là câu trả lời trước J-35 của Pakistan

Trong cuộc trò chuyện với Defence Blog, nhà phân tích quân sự người Pakistan - ông Zarvan Ali đã mô tả cách những diễn biến như vậy được nhìn nhận ở Islamabad.

“Mọi thứ Ấn Độ mua sắm đều bị coi là mối nguy hiểm do bản chất mối quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ. Nhưng thay vì sợ hãi, chúng tôi luôn nỗ lực tìm cách đối phó”, ông Ali nói.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng Pakistan không coi Su-57 là vũ khí thay đổi cuộc chơi, khi New Delhi đã từng phải đối mặt với những thách thức tương tự trong quá khứ, với các thương vụ mua sắm vũ khí lớn.

"Và lần này, Ấn Độ đang muốn bắt kịp vì Pakistan đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ sớm mua J-35 từ Trung Quốc. Đúng vậy, Su-57 là một trong những máy bay chiến đấu tốt, nhưng Rafale cũng vậy", ông Ali giải thích.

Vị chuyên gia cho biết máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo được coi là sự bổ sung mạnh mẽ cho kho vũ khí của Ấn Độ.

“Rafale là một quái thú trong dòng máy bay thế hệ 4.5 và trên lý thuyết, nó tốt hơn nhiều so với J-10C. Tuy nhiên kết quả đã được cả thế giới chứng kiến khi Rafale và J-10 đối đầu trực diện trong cuộc xung đột tháng 5 giữa Ấn Độ và Pakistan”, ông Ali nhận định.

Đối với chuyên gia Ali, câu hỏi thực sự không nằm ở chủng loại máy bay mà là cách Ấn Độ tích hợp các khả năng mới.

"Vấn đề với tư duy của Ấn Độ là họ vẫn nghĩ rằng chiến tranh hiện đại chỉ là việc sở hữu một chiếc máy bay lớn hơn, tốt hơn và mạnh hơn. Nhưng chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi".

"Các công nghệ mới như tác chiến điện tử, sử dụng máy bay cảnh báo sớm (AWACS), sử dụng vệ tinh, chia sẻ thông tin tình báo và trên hết là sự kết hợp nhịp nhàng của tất cả các yếu tố nói trên sẽ quyết định số phận của các cuộc xung đột hiện đại", ông Ali nói và nhận xét Ấn Độ vẫn tiếp tục phải đối mặt với những rào cản trong lĩnh vực này.

“Ấn Độ, lần nào cũng vậy, đều không tích hợp vũ khí mới một cách hiệu quả. Nhiều máy bay của họ không thể giao tiếp với nhau và dễ bị tấn công bằng tác chiến điện tử, gây nhiễu và các chiến thuật khác. Cho đến khi họ xử lý được chúng, sẽ không thể sử dụng tốt bất kỳ loại vũ khí nào, dù là F-35, Su-57 hay Rafale”, ông Ali nhận định.

Không quân Ấn Độ sẽ có tiêm kích thế hệ thứ năm.

Su-57 do Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga sản xuất, được quảng bá là tiêm kích thế hệ thứ năm với tính năng tàng hình, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khả năng tấn công tầm xa.

Đối với Ấn Độ, việc bổ sung loại máy bay này sẽ là một bước tiến nữa trong nỗ lực hiện đại hóa không quân giữa bối cảnh tranh chấp biên giới đang diễn ra và cạnh tranh chiến lược với cả Pakistan và Trung Quốc.

Nhưng như ông Ali lập luận, Islamabad không coi vấn đề này là một mối đe dọa bất ngờ mà là sự tiếp nối của động thái trang bị vũ khí trong khu vực.

Kế hoạch của Pakistan nhằm mua máy bay J-35 do Trung Quốc sản xuất là trọng tâm trong tính toán này, nhấn mạnh vào việc đối phó với các nền tảng mới, đồng thời tập trung vào tích hợp hệ thống và các công nghệ mới nổi.

Khi cuộc tranh luận diễn ra, khả năng Ấn Độ mua Su-57 làm nổi bật thách thức lớn hơn đối với cả hai quốc gia: hiện đại hóa sức mạnh không quân trong khi thích ứng với môi trường công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Đối với Pakistan, phản ứng được đưa ra không phải dưới dạng báo động mà là chuẩn bị. Như chuyên gia Ali đã nói, "Thay vì sợ hãi, chúng tôi luôn tìm cách đối phó".