Ấn Độ mua hàng trăm tên lửa S-400

Hệ thống S-400 tại căn cứ Adampur của Ấn Độ.

Hãng RT dẫn nguồn từ tờ Hindustan Times đưa tin hôm 13/2, Ấn Độ đã thông qua việc mua thêm tên lửa S-400 từ Nga.

Theo báo cáo, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng đã thông qua Quyết định Chấp thuận Cần thiết (AoN) để mua 288 tên lửa cho hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất, với ước tính chi phí của các tên lửa này là 1,1 tỷ USD.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết họ đang phê duyệt Thỏa thuận khung mua sắm (AoN) trị giá 39 tỷ USD cho các nhu cầu hiện đại hóa và hoạt động.

Thông cáo không đề cập đến tên lửa S-400, mà chỉ nói về việc mua sắm tên lửa chiến đấu, máy bay chiến đấu đa năng Rafale và một vệ tinh tầm cao đặt trên khinh khí cầu.

Ấn Độ, quốc gia hiện sở hữu 4 hệ thống S-400, dự kiến sẽ nhận thêm hai hệ thống nữa trong năm nay.

Hệ thống tên lửa của Nga được coi là thiết yếu trong việc chống lại máy bay không người lái có vũ trang và máy bay không người lái cảm tử.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng không này trong cuộc đối đầu quân sự với Pakistan.

"Các hệ thống như S-400 đã mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước", ông Modi nói trong bài phát biểu trước binh lính sau Chiến dịch Sindoor.

Các báo cáo truyền thông cũng cho biết Nga đã đề nghị hợp tác sản xuất hệ thống S-500 với Ấn Độ.

Ấn Độ hồi năm 2018 ký thỏa thuận trị giá hơn 5,4 tỷ USD để mua 5 tổ hợp S-400 từ Nga, hệ thống đầu tiên được triển khai ở bang Punjab sau đó ba năm nhằm ứng phó mối đe dọa từ các nước láng giềng.

Truyền thông Ấn Độ nhận định tên lửa S-400 giúp nâng cao đáng kể năng lực của lưới phòng không đa tầng, qua đó bảo vệ tốt hơn các cơ sở quân sự và dân sự quan trọng.

Ấn Độ rạng sáng 7/5/2025 mở chiến dịch Sindoor, tấn công 9 địa điểm mà họ cho là "cơ sở khủng bố" trong lãnh thổ Pakistan và khu vực thuộc vùng Kashmir mà Islamabad quản lý.

New Delhi cho biết đây là động thái đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam ngày 22/4/2025.

Không quân Ấn Độ sáng 11/5/2025 khẳng định đã "thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao trong chiến dịch Sindoor một cách chính xác và chuyên nghiệp".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 6 máy bay quân sự Ấn Độ vào rạng sáng 7/5/2025, gồm ba tiêm kích đa năng Rafale, một chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29, một tiêm kích hạng nặng Su-30MKI và một máy bay không người lái tầm trung Heron.

Hai bên sau đó liên tục tập kích qua lại lẫn nhau trước khi đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện hôm 10/5/2025.