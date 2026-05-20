Ấn Độ: Mắc kẹt trong trận ẩu đả, của 2 con voi , 1 nữ du khách tử vong thương tâm

Chi Chi
Cô bị thương rất nặng và đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện.

Một du khách đến từ bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã bị giẫm đạp tử vong sau khi mắc kẹt giữa trận chiến của hai con voi đực tại Trại voi Dubare thuộc thị trấn Kushalnagar, huyện Kodagu vào hôm thứ Hai (18/5) vừa qua. Nạn nhân được xác định là cô Juneshe S (33 tuổi), đến từ khu Pallavaram thuộc thành phố Chennai. Cô cùng chồng và con gái 3 tuổi đến tham quan trại voi này.

Mỗi ngày, Trại voi Dubare thu hút hàng trăm lượt khách đến để trải nghiệm hoạt động tắm cho những chú voi đã được thuần hóa. Vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày xảy ra vụ việc, rất đông du khách đang tụ tập tại khu vực các quản tượng tắm cho voi trên sông Cauvery. Tuy nhiên, hai con voi đực bất ngờ xảy ra ẩu đả.

Con voi tham gia lễ hội Dasara tên là Kanjan đã áp đảo con voi tên Marthanda, khiến Marthanda ngã xuống sông. Trong lúc hai con vật lao vào nhau, đám đông du khách hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, khiến gia đình nữ du khách cùng con nhỏ bị kẹt lại ở giữa.

Trong khi người chồng tên Joel kịp thời giải cứu cô con gái nhỏ Jersey, thì người vợ là Juneshe đã bị kẹt giữa hai con voi và bị con Marthanda đè trúng. Cô bị thương rất nặng và đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện. Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi. Cảnh sát Siddapura đã lập hồ sơ vụ án.

Ông Abhishek, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp (DCF) vùng Madikeri, cho biết lũ voi đột ngột lao vào đánh nhau và đây là hành vi bình thường của loài này, chủ yếu là khi chúng bước vào thời kỳ động dục (musth). Dù các quản tượng đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng tai nạn đáng tiếc vẫn không thể né tránh. Đại diện cơ quan lâm nghiệp cho biết gia đình nạn nhân sẽ nhận được khoản tiền bồi thường trị giá 20 lakh Rupee (khoảng 608 triệu VNĐ) từ phía bộ lâm nghiệp.

Phía cơ quan chức năng cũng thông báo Trại voi Dubare sẽ tạm thời đóng cửa đối với du khách trong vòng hai ngày. Ông nói thêm rằng con voi không ngà (Makhna) tên Marthanda đã bị thương trong trận chiến và đang được các chuyên gia động vật hoang dã tại Dubare điều trị.

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Ấn Độ Eshwar Khandre đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời khuyến cáo du khách tuyệt đối không được tự ý chạm vào hoặc cho voi thuần hóa ăn. Ông đã chỉ thị cho các cán bộ phải đảm bảo du khách chỉ được đứng quan sát voi từ một khoảng cách an toàn nhằm tránh những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Dư luận địa phương cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan lâm nghiệp cần kiểm soát số lượng du khách đến tham quan Dubare. Họ cho rằng việc hành khách chạm vào động vật và chụp ảnh liên tục sẽ làm ảnh hưởng đến hành vi tự nhiên của chúng.

