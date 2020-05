Ấn Độ lo Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Ấn Độ Dương

Theo trang Sputnik (Nga), hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 1-2008 cho thấy hòn đảo của Maldives nói trên có diện tích ban đầu là 38.000 m2. Tuy nhiên, theo hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 2-2020, diện tích hòn đảo đã tăng lên khoảng 100.000 m2 sau khi Trung Quốc cải tạo và bồi đắp nó. Hình ảnh cũng cho thấy hoạt động xây dựng đang diễn ra trên đảo này.

Nhà chức trách Maldives hồi năm 2016 đã cho một công ty Trung Quốc thuê đảo Feydhoo Finolhu - gần thủ đô Malé và cách Ấn Độ khoảng 600 km - trong 50 năm với mức phí 4 triệu USD. Đây được xem là một phần nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường. Không dừng lại ở đó, tàu Trung Quốc cũng đẩy mạnh hoạt động ở Ấn Độ Dương giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới. Các chuyên gia nhận định những diễn biến trên nằm trong cái gọi là chiến lược "chuỗi ngọc trai", theo đó Trung Quốc mở rộng hiện diện hải quân ở khắp Ấn Độ Dương bằng cách xây dựng hạ tầng dân sự hàng hải tại những quốc gia thân thiện với họ. Quỹ Nghiên cứu Người quan sát (trụ sở ở Ấn Độ) nhận định sẽ không có gì lạ nếu Trung Quốc lợi dụng cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay để mở rộng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương…

Ngay cả khi Bắc Kinh phủ nhận sự tồn tại của một chiến lược như thế, New Delhi vẫn không khỏi lo ngại và tìm cách đối phó. Trong động thái phô trương sức mạnh hàng hải, Ấn Độ vừa cho tàu hải quân INS Jalaswa đến Maldives để đưa về nước khoảng 698 công dân mình bị mắc kẹt do tác động của dịch bệnh. Một số tàu chiến khác cũng đi cùng tàu INS Jalaswa trong hành trình từ Malé trở về TP Kochi - Ấn Độ hôm 10-5. Một tàu chiến khác, INS Magar, cũng được triển khai đến Maldives cho sứ mệnh đưa thêm 200 công dân về nước. New Delhi còn cử tàu hải quân INS Kesari chở thực phẩm và thuốc men đến Maldives, Madagascar, Comoros, Seychelles, Mauritius để giúp các nước ở Ấn Độ Dương này đối phó dịch Covid-19.

Tờ Deccan Herald (Ấn Độ) nhận định thông qua những động thái trên, Ấn Độ muốn tiếp tục phát đi thông điệp đến Trung Quốc sau khi Bắc Kinh triển khai tàu nghiên cứu, phương tiện dưới nước không người lái và tàu ngầm đến Ấn Độ Dương thời gian gần đây. Trước đó, Hải quân Ấn Độ vào tháng rồi khẳng định sẵn sàng ứng phó các mối đe dọa an ninh trong lúc máy bay giám sát hàng hải của họ tiếp tục hoạt động ở Ấn Độ Dương để phát hiện bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào.