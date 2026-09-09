Ấn Độ lắp súng trường tấn công AK-203 đầu tiên bằng linh kiện hoàn toàn nội địa

Ấn Độ đang dần tiến tới sản xuất và cung cấp cho quân đội các loại vũ khí nhỏ tiên tiến mà không cần nhập khẩu từ Nga.

Tại Ấn Độ, tập đoàn Adani Defence and Aerospace đã ký một thỏa thuận 5 năm với công ty Indo-Russian Rifles Pvt Ltd (IRRPL) để cung cấp đạn 7.62x39mm sản xuất trong nước. Dự án này là một phần quá trình nội địa hóa sản xuất súng trường tấn công AK-203 của Nga.

Theo Tạp chí quốc phòng Janes, thỏa thuận được công bố vào ngày 3/9, trong khi vào ngày 27/8, IRRPL thông báo họ đã sản xuất và thử nghiệm khẩu súng trường tấn công Sher đầu tiên. Đây thực chất là một khẩu AK-203, được chế tạo hoàn toàn từ các linh kiện và vật liệu của Ấn Độ.

Đáng chú ý là các nguyên mẫu hiện đang được chuẩn bị để Quân đội Ấn Độ thử nghiệm, điều này đưa dự án tiến gần hơn đến giai đoạn sản xuất hàng loạt. Tổng cộng, ngành công nghiệp Ấn Độ sẽ sản xuất 601.427 khẩu súng trường tấn công theo hợp đồng từ tháng 12/2021.

Súng trường tấn công AK-203.

Trang Defense Express lưu ý, điều này "làm rõ mọi khía cạnh" trong vấn đề sản xuất AK-203 của Ấn Độ. Một năm trước, có thông tin cho biết việc chế tạo độc lập súng trường tấn công của Nga đang được chuẩn bị, mặc dù những lô hàng nội địa đầu tiên được cho là đã nhận vào năm 2023 - 2024.

Giờ thì đã rõ ràng hồi đó mục tiêu là sản xuất vũ khí với tỷ lệ nội địa hóa 100%, điều mà họ đang hướng tới hiện nay. Trong khi đó, các lô hàng từ năm 2023 - 2024 thuộc nhóm có tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 70%, đúng như kế hoạch ban đầu cho 70.000 khẩu súng trường tấn công đầu tiên.

Nhìn chung Ấn Độ đã tiến gần hơn đến việc không còn phụ thuộc vào Nga về vũ khí nhỏ. Điều này có nghĩa là các lệnh trừng phạt và những vấn đề tiềm tàng khác đối với sản xuất của Nga không cản trở nguồn cung cấp súng trường một cách ổn định.

Đồng thời Tập đoàn Kalashnikov của Nga vẫn nắm giữ 42% cổ phần trong IRRPL, và Rosoboronexport chiếm 7,5%. Do vậy Rashtriyas sẽ tiếp tục nhận được tiền từ các đơn đặt hàng tiềm năng khác của Ấn Độ ngay cả khi việc sản xuất không diễn ra ở Nga.

Đây không phải là lần hợp tác quốc phòng đầu tiên như vậy giữa Ấn Độ và Nga, các ví dụ trước đó bao gồm tên lửa Brahmos và máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Ấn Độ sẽ là quốc gia đầu tiên và duy nhất sử dụng AK-203 - loại súng có cỡ nòng 7,62x39mm. Các loại súng trường tấn công khác thuộc dòng "200", cụ thể là AK-200 và AK-205, đã được đặt hàng cho Vệ binh Quốc gia Nga, nhưng với số lượng hạn chế.