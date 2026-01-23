New Delhi tập trung phát triển sản phẩm quốc phòng nội địa

Ấn Độ sẽ không "quay lưng" với Nga trong một sớm một chiều, bởi New Delhi vẫn cần nhiều nền tảng quân sự Nga như S-400 hay các biến thể T-90 sản xuất theo giấy phép. Tuy nhiên, với tiêm kích thế hệ 5 Su-57, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Theo The Hindu, sau chuyến thăm gần đây của Tổng thống Vladimir Putin, Ấn Độ thậm chí còn kém hào hứng hơn so với hồi tháng 3 trong việc tiến tới một thỏa thuận mua Su-57, dù Nga đã đề nghị đồng sản xuất và chia sẻ công nghệ sâu rộng.

Đại sứ Nga tại New Delhi Denis Alipov từng khẳng định Moscow sẵn sàng không chỉ bán mà còn cùng Ấn Độ sản xuất Su-57, mở cơ sở công nghiệp, điều chỉnh cấu hình và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Ấn Độ được mô tả là "lạnh nhạt". Một quan chức quốc phòng Ấn Độ thẳng thắn cho biết New Delhi đang tập trung mạnh mẽ vào phát triển các sản phẩm quốc phòng nội địa, coi đây là ưu tiên chiến lược dài hạn.

Trước chuyến thăm, truyền thông Nga kỳ vọng Su-57 sẽ là tâm điểm, thậm chí tin rằng thỏa thuận gần như đã hoàn tất. Điện Kremlin công khai nhấn mạnh rằng vũ khí Nga chiếm khoảng 36% trang bị của lực lượng vũ trang Ấn Độ và Su-57 "sẽ nằm trong chương trình nghị sự". Thế nhưng, sau các cuộc tiếp xúc cấp cao, không có thông báo nào về hợp đồng tiêm kích, UAV hay nền tảng mới được ký kết.

Nguyên nhân được cho là khá rõ ràng. Ấn Độ không phủ nhận giá trị hợp tác với Nga, song lại tỏ ra thận trọng với việc đầu tư vào một tiêm kích thế hệ 5 mà hiệu quả tác chiến chưa được chứng minh đầy đủ, trong khi New Delhi đang dồn nguồn lực cho các chương trình tự chủ, hướng tới xây dựng ngành hàng không quân sự độc lập.

Không thể phủ nhận Su-57 là "ngôi sao" tại các triển lãm hàng không. Những màn trình diễn ngoạn mục tại Aero India hay Dubai Airshow 2025 với các động tác giảm tốc đột ngột, xoay phẳng hay bay ngược đã khiến đám đông choáng ngợp và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sân khấu trình diễn không đồng nghĩa với chiến trường, càng không đảm bảo thành công thương mại.

Ngoài Algeria, quốc gia được cho là đặt mua Su-57, gần như không có khách hàng nào khác chính thức ký hợp đồng. Điều này phản ánh thực tế rằng, dù có khả năng cơ động ấn tượng và thiết kế tàng hình, Su-57 vẫn chưa tạo được niềm tin về hiệu quả tác chiến trong môi trường xung đột cường độ cao hiện đại. Với New Delhi, vốn từng rút khỏi chương trình FGFA hợp tác Nga - Ấn trong quá khứ, những nghi ngại này càng được củng cố.

Lựa chọn chiến lược của Ấn Độ

Quyết định không vội vàng với Su-57 cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong tư duy chiến lược của Ấn Độ. Thay vì phụ thuộc vào tiêm kích thế hệ 5 nhập khẩu, New Delhi đang đặt cược vào các chương trình trong nước, coi tự chủ công nghệ là chìa khóa bảo đảm an ninh dài hạn. Trong bối cảnh môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp, Ấn Độ muốn kiểm soát nhiều hơn chuỗi cung ứng, năng lực bảo dưỡng và nâng cấp, điều mà ngay cả các gói chuyển giao hào phóng từ Nga cũng khó đáp ứng trọn vẹn.

Đối với Nga, phản ứng hờ hững của Ấn Độ là một đòn giáng không nhỏ. New Delhi từ lâu là khách hàng quốc phòng lớn nhất của Moscow và Su-57 được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho giai đoạn hợp tác mới. Việc Ấn Độ không mặn mà cho thấy Su-57 đang gặp rào cản không chỉ về chính trị, mà còn về uy tín tác chiến và sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, thông điệp từ New Delhi khá rõ ràng: Ấn Độ vẫn cần Nga, nhưng không phải bằng mọi giá và Su-57 dù gây ấn tượng trên bầu trời triển lãm, vẫn chưa đủ thuyết phục để trở thành xương sống tương lai của không quân Ấn Độ.