Ấn Độ khánh thành cở sở sản xuất xe chiến đấu bộ binh WhAP tại quốc gia đối tác

Cơ sở ở Berrechid gần Casablanca đã được khánh thành vào ngày 23 tháng 9 với sự hiện diện của hai bộ trưởng quốc phòng Maroc và Ấn Độ, cùng ban quản lý công ty.

Nhà máy mới rộng 20.000 mét vuông của Tata Advanced Systems Maroc (TASM) đã bắt đầu sản xuất xe chiến đấu bộ binh WhAP cho Lực lượng vũ trang Hoàng gia Maroc và các đơn đặt hàng tiềm năng từ nước ngoài.

Dự kiến ban đầu nhà máy sẽ mua 35% linh kiện từ các nhà cung cấp địa phương, sau đó có kế hoạch tăng con số này lên 50%. Đợt giao xe chiến đấu bộ binh bánh lốp WhAP đầu tiên cho quân đội Maroc sẽ diễn ra vào tháng 10.

Tata cho biết cơ sở này đã được đưa vào vận hành sớm hơn dự kiến 3 tháng. Đây hiện là nhà máy sản xuất quốc phòng lớn nhất Maroc và là địa điểm đầu tiên được một công ty tư nhân Ấn Độ triển khai tại Châu Phi.

Việc khánh thành nhà máy diễn ra sau khi Ấn Độ và Maroc ký kết thỏa thuận song phương về tăng cường hợp tác quốc phòng vào ngày 22 tháng 9.

Hồi tháng 9 năm 2024, Tata đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Maroc để sản xuất xe bọc thép WhAP tại địa phương với thời hạn 3 năm. Cho đến nay, Maroc đã đặt hàng 150 xe chiến đấu bánh lốp của Ấn Độ, đây là hợp đồng xuất khẩu thiết giáp lớn nhất của New Delhi.

Xe chiến đấu bộ binh WhAPP trong triển lãm DefExpo Ấn Độ 2018.

Khung gầm WhAP với cấu hình 8 × 8 được phát triển như một nền tảng chung cho nhiều loại phương tiện khác nhau: xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng hạng nhẹ có pháo 105 mm, xe chỉ huy - tham mưu, xe y tế và súng cối tự hành 120 mm.

Dự kiến xe sẽ có khả năng sử dụng thêm các module giáp. Nhờ vậy có thể chống chịu được hỏa lực từ súng máy 14,5 mm. Ở phiên bản cơ sở, xe chỉ được bảo vệ khỏi hỏa lực vũ khí hạng nhẹ.

Phần gầm của chiếc thiết giáp này được gia cố để chống mìn, và khoang chở quân cũng lắp ghế chống mìn dạng treo đặc biệt. Theo nhà sản xuất, xe có thể chịu được mìn chống tăng tương đương 8 kg thuốc nổ TNT.