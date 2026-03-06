Không quân Ấn Độ (IAF) vừa công bố đoạn video đầu tiên về hệ thống phòng không S-400 trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật, khẳng định đây là “cuộc hạ mục tiêu trên không xa nhất từng được ghi nhận trong lịch sử quân sự”.

Theo IAF, đoạn video được ghi lại trong cuộc diễn tập Vayu Shakti ngày 27/2 tại bang Rajasthan. Hình ảnh mở đầu bằng radar phát hiện một máy bay đang tiến vào, sau đó hệ thống S-400 kích hoạt chuỗi phòng thủ.

Quá trình phóng tên lửa được hiển thị với dữ liệu theo dõi cập nhật liên tục, kết thúc bằng thông báo đồ họa xác nhận đây là cú “air kill” xa nhất từng được ghi nhận.

Năm 2018, Ấn Độ ký hợp đồng trị giá 5,4 tỷ USD với Nga để mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, nhằm hiện đại hóa kiến trúc an ninh quốc gia. Hệ thống đầu tiên được bàn giao năm 2021, tiếp theo là 2 hệ thống năm 2022 và 2023.

Ban đầu, toàn bộ hợp đồng dự kiến hoàn tất vào năm 2024, nhưng chiến sự tại Ukraine đã khiến việc bàn giao cuối cùng bị lùi đến 2026.

Năng lực vượt trội của S-400

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, có khả năng phát hiện và tiêu diệt máy bay, drone và tên lửa. Hệ thống này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km và độ cao 30km.

Radar đa chức năng của S-400 cung cấp cảnh báo sớm, đồng thời kết nối với mạng lưới phòng không rộng hơn, cho phép phối hợp tác chiến nhiều tầng lớp phòng thủ.