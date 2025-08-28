Ấn Độ đưa hai tàu chiến vào biên chế

Ấn Độ đã đưa hai tàu chiến INS Udaygiri và INS Himgiri vào biên chế hôm thứ Ba (26/8) tại căn cứ Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông ở Visakhapatnam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết: "Được trang bị vũ khí thế hệ mới, các tàu chiến sẽ góp phần củng cố vai trò ứng cứu khẩn cấp và khẳng định vị thế của Hải quân Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương".

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các tàu chiến mới thuộc lớp Nilgiri, được trang bị các công nghệ mới về tàng hình, radar giám sát, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống tên lửa...

Theo India Today , Hải quân Ấn Độ hiện có hơn 300 tên lửa BrahMos, được trang bị trên 20 tàu chiến tàng hình (với bảy chiếc lớp Nilgiri, ba chiếc lớp Shivalik và mười chiếc lớp Talwar) và 13 tàu khu trục (gồm bốn tàu khu trục lớp Visakhapatnam, ba tàu lớp Kolkata, ba tàu lớp Delhi và ba tàu lớp Rajput). Báo cáo cho biết, New Delhi có kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho toàn bộ hạm đội hải quân của Ấn Độ vào năm 2030.