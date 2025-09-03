HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ấn Độ đang đàm phán để Moscow cung cấp thêm S-400

Hoàng Vân |

Theo hãng tin TASS, Moscow và New Delhi đang đàm phán về việc tăng cường cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga cho Ấn Độ.

Ấn Độ đàm phán tăng cường cung cấp hệ thống S - 400 từ Moscow - Ảnh 1.

"Ấn Độ đã có hệ thống phòng không S-400 của chúng tôi", hãng tin TASS dẫn lời ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga, ngày 2/9 cho biết.

Ấn Độ đàm phán tăng cường cung cấp hệ thống S - 400 từ Moscow - Ảnh 2.

"Chúng tôi cũng có tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều lô hàng mới. Hiện tại, chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán", ông Shugayev nói tiếp.

Ấn Độ đàm phán tăng cường cung cấp hệ thống S - 400 từ Moscow - Ảnh 3.

Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,5 tỷ đô la với Nga vào năm 2018 để mua năm hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 Triumf, mà New Delhi cho biết là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.

Ấn Độ đàm phán tăng cường cung cấp hệ thống S - 400 từ Moscow - Ảnh 4.

Tuy nhiên, việc giao hàng đã bị trì hoãn nhiều lần do cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow dự kiến sẽ bàn giao hai hệ thống S-400 cuối cùng cho Ấn Độ vào năm 2026 và 2027.

Ấn Độ đàm phán tăng cường cung cấp hệ thống S - 400 từ Moscow - Ảnh 5.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/9 rằng, New Delhi và Moscow luôn sát cánh bên nhau ngay cả trong thời điểm khó khăn.

Ấn Độ đàm phán tăng cường cung cấp hệ thống S - 400 từ Moscow - Ảnh 6.

Trước đó, bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Trung Quốc, ông chủ Điện Kremlin đã gọi Thủ tướng Ấn Độ là "người bạn thân thiết".

Ấn Độ đàm phán tăng cường cung cấp hệ thống S - 400 từ Moscow - Ảnh 7.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong bài phát biểu mới đây rằng, Ấn Độ không khuất phục trước yêu cầu của Mỹ về việc ngừng mua tài nguyên từ Nga và Moscow "đánh giá cao" điều đó.

Chuyên gia review: "Sau 8 tháng dùng, tôi thấy Galaxy S25 Ultra chưa làm được như những gì hãng quảng cáo"




Tags

vladimir putin

Điện Kremlin

New Delhi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại