Ấn Độ đang đàm phán để Moscow cung cấp thêm S-400

"Chúng tôi cũng có tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều lô hàng mới. Hiện tại, chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán", ông Shugayev nói tiếp.