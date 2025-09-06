Ấn Độ công bố kế hoạch chế tạo tàu sân bay hạt nhân

Một tàu sân bay của Ấn Độ

Bị bao quanh bởi hai đối thủ chiến lược, New Delhi ngày càng dựa nhiều hơn vào nền công nghiệp quốc phòng trong nước để tăng cường năng lực và giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài như Nga, Pháp và Mỹ.

“Giữa bối cảnh đất nước đang chuẩn bị cho những thách thức và trách nhiệm lớn hơn trong giai đoạn tới, việc trang bị phù hợp cho các lực lượng vũ trang là điều tất yếu. Đẩy mạnh hợp tác giữa khu vực tư nhân và nhà nước chính là con đường phía trước”, bản lộ trình quốc phòng 2025 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố ngày 5/9 nêu rõ.

Ấn Độ đang vận hành 2 tàu sân bay, 1 do Nga chế tạo và 1 do chính nước này tự đóng.

Tàu sân bay thứ 3 dự kiến sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm mở rộng tầm hoạt động và tăng khả năng bảo đảm bí mật.

Tài liệu này nêu rõ nhu cầu của Ấn Độ là sở hữu ít nhất 10 hệ thống động lực hạt nhân để hỗ trợ tàu sân bay và các chiến hạm tương lai, cho thấy tham vọng của Ấn Độ nhằm mở rộng ảnh hưởng chiến lược trên khắp Ấn Độ Dương.

Ấn Độ cũng có kế hoạch trang bị đội tiêm kích 2 động cơ thế hệ mới và máy bay chiến đấu hạng nhẹ - đều đang được Tập đoàn Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) chế tạo cho hải quân.

Tháng 4 vừa qua, Ấn Độ ký thỏa thuận trị giá 630 tỷ rupee (khoảng 8 tỷ USD) với Pháp để mua 26 chiếc Rafale-M, gồm cả phiên bản 1 chỗ ngồi và 2 chỗ ngồi, do hãng Dassault Aviation chế tạo, để triển khai trên 2 tàu sân bay INS Vikrant và INS Vikramaditya.

Kế hoạch của Ấn Độ là đưa 62 chiếc Rafale vào biên chế từ nay đến năm 2030, trong đó có 36 chiếc dành cho không quân. Các tàu sân bay của nước này hiện vẫn sử dụng phi đội MiG-29K do Liên Xô chế tạo.

Bản lộ trình cũng đề cập việc mua 2 hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) được Mỹ phát triển để phóng máy bay từ tàu sân bay. Kế hoạch còn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của máy bay không người lái – phương tiện đã thể hiện vai trò quan trọng trong cuộc xung đột quân sự với kẻ thù truyền kiếp Pakistan hồi tháng 5.

Trong năm tài khóa này, Ấn Độ dự toán chi tiêu quốc phòng khoảng 6,81 nghìn tỷ rupee (77 tỷ USD). Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ hiện là nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga.