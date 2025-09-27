Ấn Độ chuẩn bị 'độc lập sản xuất' súng trường tấn công AK-203

.t1 { text-align: justify; }

Ấn Độ đang chuẩn bị bắt đầu "độc lập sản xuất" súng trường tấn công AK-203 của Nga, theo thỏa thuận đã được ký kết vào năm 2021. Đây sẽ là bước tiến lớn hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn vũ khí hạng nhẹ.

Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố sắp khởi công xây dựng một cơ sở liên doanh ở bang Uttar Pradesh. Cùng khu vực này đang sản xuất tên lửa chống hạm BrahMos - một phiên bản cải tiến dựa trên thiết kế vũ khí Nga, cụ thể là P-800 Onyx.

Cần nhớ lại, những khẩu AK-203 đầu tiên đã được Ấn Độ tiếp nhận vào năm 2023 và sau đó báo chí biết rằng lô hàng nội địa hóa thứ nhất đã chuyển giao vào tháng 7 năm 2024. Vì vậy câu hỏi đặt ra là những gì đang được thảo luận hiện nay và ý nghĩa của chúng.

Theo đơn đặt hàng, ít nhất 600 nghìn khẩu AK-203 sẽ được sản xuất tại các cơ sở trên đất Ấn Độ. Tổng số súng trường tấn công mà New Delhi đặt mua khoảng 640 - 670 nghìn khẩu, trong khi nhu cầu được biết lên tới 750 nghìn khẩu.

Việc nội địa hóa sẽ được thực hiện dần dần, bắt đầu từ 70% và đạt 100% sau 70 nghìn khẩu. Quá trình sản xuất được thực hiện bởi công ty liên doanh Indo - Russian Rifles Private Ltd.

AK-203 là phiên bản tiếp theo của dòng AK với "những cải tiến về mặt thẩm mỹ" và sử dụng đạn 7,62 × 39 mm.

Một sự thật thú vị là trong quá trình chuyển giao 35.000 súng trường tấn công vào tháng 7 năm 2024, giai đoạn đầu tiên của dự án được công bố đã hoàn thành.

Phía Nga thông báo thêm rằng để tăng mức độ nội địa hóa, tất cả các trang thiết bị cần thiết đã được gửi đến Nhà máy Vũ khí Korwa ở Amethi, Uttar Pradesh, và một vài cơ sở sản xuất đã được trang bị đầy đủ.

Thực tế trên có thể giả định rằng Ấn Độ sẽ bắt đầu sản xuất độc lập AK-203 tại các cơ sở của mình. Điều này phù hợp với những lời lẽ hoa mỹ về "sự khởi đầu được mong đợi từ lâu".

Tuy nhiên do công ty thuộc sở hữu chung, Liên bang Nga sẽ tiếp tục nhận được một số khoản thu nhập từ những đơn đặt hàng vũ khí tự động.

Cần lưu ý rằng đối với AK-203, hợp đồng với Ấn Độ thực tế là thành công duy nhất, vì việc thành lập nhà máy sản xuất loại súng này đã bắt đầu từ năm 2007, nhưng mãi đến năm 2019 mới được khai trương.

Một số lượng nhỏ AK-203 cũng được mua cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, nhưng chưa rõ liệu có tiếp tục phân phối hay không.