Ấn Độ: Bức xúc vì mất mạng suốt hai năm, dân làng trói kỹ thuật viên viễn thông vào cột sóng

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại vùng nông thôn Ấn Độ khi cơn giận dữ vì mạng kém đã đẩy người dân tới hành động bắt giữ con tin. Kỹ thuật viên viễn thông vừa đến làm nhiệm vụ lập tức bị trói chặt vào chân cột phát sóng, châm ngòi cho một cuộc điều tra từ cảnh sát.

Một vụ việc hi hữu vừa diễn ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi mâu thuẫn về chất lượng dịch vụ viễn thông đã bị đẩy lên đỉnh điểm bằng một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tại làng Hardauli, thuộc phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Bindki ở huyện Fatehpur, người dân địa phương đã có hành vi giam giữ một kỹ thuật viên viễn thông và trói người này vào chân cột thu phát sóng di động.

Vụ việc ban đầu được lực lượng cảnh sát địa phương xác định là một cuộc tranh chấp bắt nguồn từ tình trạng kết nối mạng yếu kém kéo dài. Sự việc chỉ thực sự bùng nổ và nhận được sự can thiệp từ chính quyền sau khi một đoạn video ghi lại cảnh tượng trên xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo các thông tin từ phía cảnh sát công bố sau vụ việc, sự tình bắt đầu vào ngày 10 tháng 9 tại làng Hardauli. Kỹ thuật viên viễn thông gặp nạn được xác định danh tính là anh Aditya Bhan Singh. Anh Singh tìm đến ngôi làng này với nhiệm vụ kiểm tra và tìm hiểu về những phản ánh liên quan đến tình trạng sóng di động chập chờn, hoạt động kém tại địa bàn.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân tới nơi, anh đã vấp phải sự đối đầu gay gắt từ cư dân địa phương. Một nhóm người dân đã chặn đường, chất vấn về những vấn đề mạng liên tục gặp sự cố, sau đó giữ chặt anh Singh và trói anh vào chân cột tháp viễn thông.

Tại hiện trường, những người dân tham gia vụ việc đưa ra một yêu sách kiên quyết: "Chúng tôi sẽ không thả anh ta ra cho đến khi các quan chức đến". Đám đông yêu cầu sự cố kết nối mạng 5G tại khu vực này phải được giải quyết dứt điểm.

Phát biểu trước hãng thông tấn PTI, giám đốc cảnh sát huyện Fatehpur, ông Abhimanyu Manglik, đã xác nhận về vụ việc cũng như yêu sách này của dân làng. Theo thông tin do ông Abhimanyu Manglik cung cấp, nguyên nhân sâu xa không đơn thuần là sự cố gián đoạn tín hiệu tạm thời.

Dân làng khai báo với các điều tra viên rằng khu vực của họ đã phải chịu đựng tình trạng kết nối di động tồi tệ, đặc biệt là sự thiếu ổn định của dịch vụ 5G, trong suốt gần hai năm qua.

Điều khiến người dân địa phương bức xúc tột cùng chính là nghịch lý trớ trêu: một trạm thu phát sóng viễn thông của doanh nghiệp tư nhân đã được lắp đặt ngay trong làng, nhưng suốt thời gian dài, các dịch vụ di động vẫn không thể vận hành như kỳ vọng của họ.

Để chứng minh cho sự bức xúc có căn cứ của mình trước khi thực hiện hành vi bộc phát, những người dân này thậm chí đã quay lại một đoạn video thị phạm, chỉ ra rõ ràng việc màn hình điện thoại di động của họ hoàn toàn không thể bắt được sóng 5G.

Đoạn video ghi lại cảnh kỹ thuật viên Aditya Bhan Singh bị trói giữ gần cột tháp sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng. Hình ảnh này lập tức tạo nên một làn sóng chú ý mạnh mẽ bởi hành động giữ người trực tiếp gắn liền với những khiếu nại về chất lượng mạng di động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ các đoạn phim trên mạng xã hội, lực lượng chức năng huyện Fatehpur đã khẩn trương vào cuộc. Giám đốc cảnh sát Abhimanyu Manglik xác nhận rằng một kỹ thuật viên làm việc tại làng Hardauli thuộc địa bàn đồn cảnh sát Bindki quả thực đã bị một nhóm cá nhân địa phương bắt giữ làm con tin.

Cơ quan cảnh sát đã chính thức thụ lý vụ án, lập hồ sơ và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Dẫn lời vị lãnh đạo cảnh sát Fatehpur, kênh truyền hình India Today đưa tin rằng năm đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát địa phương đang tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ lưỡng đoạn video cùng các chứng cứ thu thập được nhằm xác định rõ trình tự các diễn biến và vai trò cụ thể của từng cá nhân trong sự việc.

Vụ việc tại Fatehpur không chỉ dừng lại ở một hành vi quá khích mang tính bột phát, mà còn phơi bày một thực tế đáng suy ngẫm về áp lực và nỗi thất vọng có thể tích tụ xung quanh câu chuyện kết nối mạng ở các khu vực nông thôn.

Trong đời sống hiện nay, chiếc điện thoại di động tại các làng quê Ấn Độ đã gắn chặt với mọi sinh hoạt thường nhật, từ việc duy trì liên lạc cơ bản, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến cho đến việc thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử. Khi huyết mạch thông tin này gặp trục trặc kéo dài, sự ức chế của người dân đã bùng phát thành hành vi vi phạm pháp luật.

Về mặt quản lý nhà nước, Bộ Viễn thông Ấn Độ thực tế đã có sẵn những quy trình chính thức để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dân liên quan đến dịch vụ viễn thông.

Theo các tài liệu chính thức từ cơ quan này, công dân khi gặp phải tình trạng dịch vụ yếu kém đều có thể gửi phản ánh thông qua Hệ thống Tiếp nhận và Giám sát Khiếu nại Công dân Tập trung, viết tắt là CPGRAMS.

Ở thời điểm hiện tại, vụ việc bắt giữ người tại Fatehpur vẫn đang nằm dưới sự điều tra nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát.

Dù các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận, các kết luận chính thức từ phía cơ quan cảnh sát vẫn là thước đo chuẩn xác nhất để định hình bản chất sự việc và xử lý những người vi phạm.

Câu chuyện trói kỹ thuật viên vào cột sóng này đồng thời cho thấy một bức tranh lớn hơn trong đời sống nông thôn số hóa tại Ấn Độ, nơi sự phụ thuộc ngày càng cao vào kết nối di động đang đặt ra nhiều thách thức mới.