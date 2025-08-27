Ấn định thời hạn sản xuất tên lửa ERAM cho Ukraine

Điều này được nêu trong báo cáo của Văn phòng Chương trình thuộc Nhóm công tác vũ khí của Không lực Hoa Kỳ (USAF), có trụ sở tại Căn cứ Không quân Eglin ở Florida.

Chính những vũ khí này mới đây đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp thuận bán cho Ukraine với số lượng 3.350 quả, tùy thuộc vào việc phê duyệt sử dụng.

Đạn hàng không ERAM là bước phát triển mới trong khuôn khổ chương trình chế tạo tên lửa hành trình giá rẻ dành cho Không lực Hoa Kỳ và Ukraine.

Theo báo cáo, công việc chế tạo nguyên mẫu đã được tiến hành kể từ quý 4 (Q4) thuộc năm tài chính 2024 của Mỹ:

Báo cáo của Nhóm công tác về vũ khí ERAM thuộc Văn phòng Chương trình Không lực Hoa Kỳ.

Từ đó, việc sản xuất bắt đầu vào quý 3 (Q3) của năm tài chính 2025 (tháng 4 - tháng 6) theo chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS). Loại đạn trên cũng sẽ được bắt đầu sản xuất tại Mỹ vào quý 4 (Q4) của năm tài chính 2025.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), trích dẫn nguồn tin giấu tên trong chính quyền Washington, các tên lửa này dự kiến sẽ đến Ukraine trong khoảng 6 tuần nữa như một phần của gói viện trợ trị giá 850 triệu đô la, phần lớn được tài trợ bởi các nước châu Âu.

Việc phát triển nguyên mẫu và tích hợp tên lửa kéo dài 6 tháng trong giai đoạn làm việc đầu tiên của chương trình, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025.

Trong Giai đoạn 2, vào tháng 3 năm 2025, các hoạt động nghiên cứu dành cho tên lửa ERAM đã bắt đầu, bao gồm tích hợp đầu đạn và thử nghiệm trên máy bay.

Chương trình thử nghiệm có một số giai đoạn, bao gồm:

Thử nghiệm lập kế hoạch đạn dược không có động cơ

Chuyến bay với tiêm kích mang nguyên mẫu không có động cơ và có tích hợp động cơ

Các bài kiểm tra bắn thử nghiệm

Tổng cộng sẽ có 7 lần kiểm tra lập kế hoạch hoặc đánh giá động cơ, 3 lần kiểm tra vị trí cố định và 2 lần thiết lập lại dành cho tên lửa.