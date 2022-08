An Đen (Nguyễn Thúy An, sống ở Đắk Lắk) được biết đến với vai trò TikToker, YouTuber. Cô gái trẻ gây ấn tượng bằng những clip về cuộc sống thôn quê thường nhật, bình dị và gần gũi.

Hiện An Đen sở hữu kênh TikTok đạt 1.4 triệu lượt theo dõi với 26 triệu lượt thích. Kênh YouTube cùng tên của cô nàng cũng đạt hơn 33.000 lượt đăng ký. Để đạt được những thành quả này, ít ai biết, An Đen đã có một nghị lực vươn lên nghịch cảnh khó khăn và hành trình bỏ phố về quê không hề dễ dàng.

Ở... chuồng bò cũ tích cực làm từ thiện

An Đen vốn là cô gái sinh ra và lớn lên từ tuổi thơ cơ cực. Cô nhớ lại: "Trước khi định cư tại Đắk Lắk, ba mẹ tôi mất nhiều năm bôn ba từ Trung vào Nam tìm mảnh đất an cư lạc nghiệp. Ba mẹ cô có 4 người con, để đủ chi phí trang trải gia đình không phải điều dễ dàng, nhất là việc làm nông sẽ có những năm bị mất mùa, ép giá".

Tuổi thơ của An khá khó khăn, thiếu thốn. Thậm chí, gia đình cô có một thời gian dài ăn cơm chấm muối tiêu, không có tivi để xem truyền hình, hái rau dại về nấu, đi 500m xách nước về dùng.

Thời gian đầu bỏ về quê làm clip, thu nhập làm YouTube của cô không đủ sống, một tháng chỉ được có 2 triệu đồng. Để có tiền trang trải, bà Nguyễn Thị Hà - mẹ ruột của An phải nuôi gà, gói thêm bánh tét bán. Về sau khi thu nhập ổn định hơn, An kéo mẹ đi quay clip cùng. Hai mẹ con cùng nhau nấu nướng. Mẹ cũng là góp chuyện và là nhà đồng biên tập của An Đen.

Cô luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: An Đen kể chuyện đồng quê

"Là một hot YouTuber, TikToker nhưng tôi hiện vẫn đang ngủ cùng mẹ trong một cái chuồng bò được tu sửa lại và thậm chí còn chưa có cửa. Tôi ở chuồng bò để tiện làm việc", An chia sẻ.

Chính vì những điều đó, An hiểu và đồng cảm với những mảnh đời còn khó khăn. Điều đáng quý ở An Đen đó là tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia. Cô là cầu nối đưa những câu chuyện về người neo đơn gặp khó khăn trên nương rẫy quê để chia sẻ những thông điệp nhân văn cùng cộng đồng.

Không màu mè, không cường điệu, những thước phim của chị là những cảnh quay chân thực nhất về sự khốn khó của người dân vùng cao nguyên Đắk Lắk.

Mới đây nhất, cô nàng đã đăng tải clip trao tận tay hơn 106 triệu đồng đến người mẹ mắc ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Đây không phải lần đầu tiên An Đen làm cầu nối để giúp đỡ những người đồng bào kém may mắn.

Những clip tương tự của An được mọi người đón nhận và chia sẻ. Nhờ những clip đó, cô đã giúp đỡ được phần nào cho những gia đình có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống.

Rời thành phố về quê sống vì áp lực

Sau 4 năm học tập trên ghế giảng đường, An tốt nghiệp cầm tấm bằng cử nhân Đại học Mở với biết bao hoài bão gây dựng sự nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô tìm được công việc là giáo viên trong lớp học tình thương.

Thế nhưng, công việc với mức lương khoảng 5 - 8 triệu đồng và cuộc sống xô bồ khiến cô gái áp lực. Mỗi lần đi làm về An thấy vô cùng mệt mỏi, ngột ngạt. Nhiều lần phải chạy ra cầu Sài Gòn cười, hét một mình để giải toả. Sau 5 năm cố gắng, An quyết định rời thành phố về quê.

Cô từng giãi bày:"Lúc đó má ở nhà chỉ có một mình, mấy đứa em cũng đi học đi làm xa. Mình không tìm thấy niềm vui khi ở Sài Gòn nên An quyết định về với má phụ nuôi bò và tìm kiếm công việc khác ở quê nhà".

Trước quyết định đột ngột của con gái, mẹ của An ban đầu không chấp nhận, nghĩ rằng: "Học bao nhiêu năm mà bây giờ lại về". Nhưng mỗi lần nghe con than thở, bà thương nên sau đó cũng xuôi theo ý con.

Từ khi quyết định "bỏ phố về quê", An chia sẻ chưa từng hối hận. Cô cho biết, ngay từ khi xách vali đứng ở bến xe miền Đông đã thấy quyết định của mình là đúng. Sau này, khi được sống trong cảnh thiên nhiên, cây cối trong lành, cô càng cảm thân bản thân hợp với cuộc sống ở quê hương hơn.

Hình ảnh giản dị của An Đen. Ảnh: An Đen kể chuyện đồng quê

Nổi tiếng từ những clip quay bằng chiếc điện thoại vỡ

Đằng sau những sản phẩm "triệu view" của An là dàn "ekip" gồm có má Bảy, bốn con chó và hai con mèo. Vlogger An Đen từng được trang web du lịch The Smart Local của Singapore đưa vào danh sách 10 kênh nấu ăn Việt Nam giúp người xem trở thành đầu bếp tại gia cũng như đề cao việc đưa hình ảnh làng quê tươi đẹp vào các sản phẩm video của mình.

Ít ai biết rằng, cô đã bắt đầu làm Youtube từ một năm trước với chiếc điện thoại bị vỡ màn hình của mình cùng một chiếc chân máy tự chế từ khung giá đỡ tấm biển quảng cáo. Mọi sản phẩm của cô đều là kết quả của một quá trình tự học từ những kiến thức có sẵn trên mạng, từ người đi trước và từ ngay chính những góp ý của người xem dưới phần bình luận.

"Người ta bảo con này nó làm gì mà lấy cái 3 chân dựng lên rồi cắm cái điện thoại. Nhìn không chuyên nghiệp như cái giá đỡ điện thoại xịn xò bây giờ. Nhưng người ta nói mình điên mình thấy bình thường", An kể lại.

An cũng tự mày mò và sáng tạo cách biên tập video trên các diễn đàn mạng xã hội. Bằng cách truyền tải thông điệp cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, đem chính câu chuyện tuổi thơ cơ cực, sự mộc mạc của mình vào video, An Đen đã nhận được sự yêu mến, đón nhận của số đông.

Các câu chuyện được An Đen kể với chất giọng trầm ấm đã thu hút lượng lớn người xem. Những cảnh quay làng quê, cuộc sống bình dị đã trở nên thân thuộc và dường như chạm vào trái tim của những người con xa quê.

Video trên kênh Youtube của cô chủ yếu là content ẩm thực đồng quê, những món ăn gần gũi, bình dị. Ngoài ra, ở mỗi video của An lại có những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý nghĩa.

An và mẹ. Ảnh: An Đen kể chuyện đồng quê

