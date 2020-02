Ăn cắp sư tử con mang lên cây, khỉ đầu chó vô tình "cover" lại một cảnh phim huyền thoại trong "Vua Sư Tử"

Mới đây, vào ngày 01/01 tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi đã xảy ra một sự việc hi hữu: Một con khỉ đầu chó đã bế một con sư tử nhỏ lên trên cây cao. Những hình ảnh này đã được giám đốc điều hành tour của Kurt Safari, Kurt Schultz ghi lại. Con khỉ đầu chó đực đang ôm sư tử con và leo lên cây như thể đó là con của nó.

Khi Schultz đi ngang qua một đàn khỉ đầu chó, anh để ý chúng có vẻ đang rất phấn khích, đoàn của anh lúc đó cũng đang quan sát lũ khỉ và nhận ra có bóng dáng của một con sư tử con ở trong đó. Quan sát kỹ hơn, họ phát hiện con sư tử đang được khỉ bế. Ban đầu, tất cả đều tưởng con sư tử đã chết, nhưng khi con khỉ đầu chó băng qua đường, trèo lên cây và bắt đầu chải chuốt con vật thì lúc đó họ mới biết con sư tử còn sống.

Khỉ đầu chó ăn cắp con của sư tử trong lúc con mẹ đi săn

Theo IFLScience, khỉ đầu chó là thành viên của họ linh trưởng lớn nhất, thuộc họ khỉ cựu thế giới (Old World Monkeys), và chúng đều rất to khỏe. Khỉ đầu chó có thể rất hung hăng khi bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, không thường thấy khỉ đầu chó giết hại con non của những loài động vật lớn như mèo lớn hoặc con cái của những con khác trong đàn. Và hành vi này của chúng thật là khác thường.

Con sư tử non kêu gào khi bị khỉ đầu chó ôm lên cây

"Suốt 20 năm làm hướng dẫn viên ở vùng nam, đông Phi, và 20 năm ở Kruger này, tôi đã chứng kiến khỉ đầu chó tấn công, tiêu diệt con non của báo và từng nghe đến chuyện khỉ đầu chó giết cả con của sư tử, nhưng chưa từng thấy chúng chăm sóc sư tử con như thế này bao giờ."- trong email của Schultz gửi cho IFLScience có nói.

Giống với tất cả các loài linh trưởng khác, khỉ đầu chó cũng chải chuốt cho nhau, mặc dù ở mỗi loài thì nguyên nhân lại khác nhau. Theo Schultz cho biết: "Con khỉ đầu chó đực chăm sóc sư tử con như thể một người mẹ đang chăm chút cho đứa con nhỏ của mình." Tuy nhiên, có vẻ đây không phải là một trải nghiệm dễ chịu đối với con sư tử.

Với tình trạng này, có vẻ con sư tử sẽ không thể sống sót

"Con vật trông có vẻ đã kiệt sức, mặc dù bằng mắt thường thì không nhìn thấy vết thương nhưng có vẻ nó đã gặp chấn thương bên trong. Khỉ đầu chó là một giống loài khỏe mạnh, có thể sư tử đã gặp chấn thương khi đàn khỉ trở nên phấn khích, tranh giành nó lúc ban đầu." - Schultz nói.

Mặc dù tuổi của con sư tử chưa được xác định, nhưng khu vực xảy ra vụ việc được biết tới là nơi mà sư tử hoặc báo mẹ giấu con của chúng, giữa các ngọn đồi hay hốc đá lớn khi chúng đi săn. Chính vì thế mà con non có thể bị đói, khát, thậm chí là bị thương cùng với cơ hội nhỏ nhoi được cứu khi bị bắt đi.

Mặc dù là con mồi của báo nhưng khỉ đầu chó lại có răng nanh lớn, dài hơn 5 cm so với sư tử, điều này có nghĩa là nó hoàn toàn có thể chiến đấu với đám báo trưởng thành.

Tuy khá giống với cảnh phim huyền thoại này nhưng cuộc sống tự nhiên trong đời thực lại không dễ dàng đến vậy

Có thể chúng ta thường xuyên bắt gặp cảnh động vật khác loài trở thành bạn thân trong môi trường nuôi nhốt, nhưng cảnh tượng này thực sự hiếm thấy trong thế giới tự nhiên. Và con sư tử có thể sẽ không thể sống được lâu. Schultz tuy rất buồn khi phải chứng kiến sự việc này nhưng ông phải thừa nhận rằng:

"Tự nhiên hoạt động theo cách riêng của nó chúng ta không thể can thiệp được. Việc của chúng ta là giữ cho Kruger yên vị như vậy."

(Tham khảo: IFLScience)