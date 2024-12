Ăn cắp ô tô bị cảnh sát truy đuổi, nam thanh niên 18 tuổi gặp tai nạn kinh hoàng

Nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong thương tâm tại hiện trường vụ tai nạn trên đường Manchester, Rochdale (Anh) vào tối ngày 3/12.

Lực lượng chức năng cho biết họ đã truy đuổi chiếc Toyota Aqua Hybrid sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo về vụ trộm xe trên đường William Greenwood Close, ở Heywood, vào khoảng 9 giờ 15 phút tối.

Không may, chiếc Toyota này va chạm với chiếc Volkswagen Up trên đường bị cảnh sát rượt đuổi. May mắn, tài xế trên chiếc xe bị đâm phải đã kịp thời thoát nạn. Tuy nhiên, một người trong chiếc xe ăn cắp đã bị thương, hai đối tượng còn lại trên xe - một nam thanh niên ngoài 20 cùng một nam sinh 17 tuổi - đã bị bắt với tội danh lái xe trái phép cũng như trộm cắp tài sản.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết họ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

