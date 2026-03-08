Ăn bát phở 393.000 đồng, khách Tây khóc không thành tiếng

Không phải ngẫu nhiên mà phở luôn nằm trong danh sách những món ăn phải thử khi đến Việt Nam. Từ những hàng phở nhỏ ven đường cho đến các quán ăn lâu năm, một bát phở nóng hổi với nước dùng trong, thơm mùi quế hồi và những lát thịt bò mềm luôn khiến du khách nước ngoài thích thú ngay từ lần đầu nếm thử.

Với nhiều người, phở không chỉ là một món ăn mà còn là một trải nghiệm văn hóa. Buổi sáng ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, húp từng thìa nước dùng nóng hổi, thêm chút chanh, chút ớt, rồi nhìn phố xá bắt đầu nhộn nhịp - tất cả tạo nên một cảm giác rất riêng mà khó nơi nào có được.

Mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ câu chuyện thú vị xoay quanh món ăn nổi tiếng này. Anh đăng tải hai bức ảnh chụp bát phở ở hai nơi khác nhau, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược.

(Nguồn: @tony.menjivar)

Trong bức ảnh đầu tiên, anh đang thưởng thức một bát phở tại Việt Nam với gương mặt đầy hào hứng. Bát phở nóng hổi, đầy đặn với thịt bò, bánh phở và rau thơm khiến anh tỏ ra vô cùng thích thú. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mức giá: chỉ khoảng 45.000 đồng cho một bát phở đầy đủ.

Nhưng ở bức ảnh thứ hai, khi anh quay lại Mỹ, cảm xúc lại hoàn toàn khác. Vẫn là món phở quen thuộc, nhưng giá của bát phở tại đây lên tới 15 USD, tương đương khoảng 393.000 đồng.

Sự chênh lệch này khiến anh không khỏi "đau lòng". Anh viết một câu ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Đưa tôi quay lại những ngày chỉ cần bỏ ra 45.000 đồng cho một bát phở, thay vì phải trả 15 đô."

Chưa dừng lại ở đó, vị khách này còn chia sẻ thêm một câu nói khiến nhiều người bật cười vì quá đúng: "Không ai nói về việc thay đổi từ điều này sang điều kia khó đến thế nào."

(Nguồn: @tony.menjivar)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người Việt Nam vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy tự hào khi món ăn quen thuộc hằng ngày của mình lại được du khách nước ngoài yêu thích đến vậy.

Tất nhiên, việc so sánh giá phở giữa các quốc gia là điều khá khó. Chi phí thuê mặt bằng, nguyên liệu, nhân công hay mức sống tại mỗi nơi đều khác nhau. Một bát phở ở Mỹ thường phải nhập nguyên liệu, cộng thêm nhiều loại chi phí vận hành, nên giá cao hơn là điều dễ hiểu.

Tuy vậy, câu chuyện của vị khách Tây vẫn khiến nhiều người nhận ra một điều thú vị: đôi khi những giá trị quen thuộc ở Việt Nam lại trở thành điều đáng nhớ đối với du khách quốc tế. Một bát phở giản dị với mức giá bình dân, đối với người Việt có thể là bữa sáng thường ngày, nhưng với nhiều người nước ngoài, đó lại là trải nghiệm ẩm thực đáng giá.

Cũng chính vì thế mà sau khi rời Việt Nam, không ít du khách vẫn nhớ mãi hương vị phở nơi đây. Không chỉ vì giá cả "dễ chịu", mà còn bởi không khí quán ăn, cách phục vụ giản dị và cảm giác rất đời thường khi thưởng thức món ăn giữa phố xá nhộn nhịp.

(Nguồn: @tony.menjivar)