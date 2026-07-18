Mặc dù đã có chuỗi cung ứng được thiết lập, Airbus và Boeing vẫn đang rất cần máy bay vận tải cỡ lớn An-124 Ruslan của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Boeing và Airbus đã rất tích cực trong việc sử dụng máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan trực thuộc Hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine.

Nhờ đó chúng ta có cơ hội thú vị để xem xét một số vai trò của những chiếc vận tải cơ cỡ lớn này trong việc "cứu vãn" hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới.

Theo ghi nhận, hãng vận tải Ukraine đã ký hợp đồng vận chuyển các bộ phận cho máy bay chở khách Airbus A350, các phần thân máy bay Boeing 767 và linh kiện cho máy bay chở hàng Boeing 777F.

Airbus đã đặt hàng dịch vụ vận chuyển bằng máy bay An-124 sau khi tình hình tại nhà máy Spirit AeroSystems ở Kinston, Mỹ, trở nên tồi tệ, gây ra vấn đề về nguồn cung. Do đó để tránh chậm trễ hơn nữa, họ quyết định mang 4 bộ linh kiện máy bay đến cỡ sở lắp ráp chính không phải bằng đường biển như thường lệ, mà bằng đường hàng không.

Một tình huống tương tự đã xảy ra tại Boeing, nơi vào tháng 6, chiếc Ruslan được sử dụng để vận chuyển 2 phần thân trên của máy bay Boeing 767 từ nhà máy Daher Aerospace ở Florida đến cơ sở ở Everett, Washington. Công ty cũng đã gửi thư đề nghị thực hiện một chuyến bay tương tự khác.

Thông thường việc vận chuyển được thực hiện bằng đường bộ, nhưng lần này Boeing quyết định sử dụng máy bay vì "khung thân nói trên rất cần thiết cho quá trình sản xuất". Ít nhất, đó là lời giải thích được đưa ra trong một bức thư gửi Bộ Giao thông Vận tải Mỹ.

Máy bay vận tải cỡ lớn An-124 Ruslan của Ukraine.

Tờ Defense Express lưu ý trong những trường hợp nói trên, An-124 đóng vai trò là "giải pháp tạm thời về hậu cần" khi cần vận chuyển khẩn cấp khối lượng hàng hóa lớn và nhanh hơn so với các phương tiện thông thường.

Khi nhà sản xuất gặp phải tình huống như vậy, yếu tố quyết định không phải chi phí vận tải mà là hậu quả nếu việc giao hàng không thành công, chẳng hạn như khả năng đình chỉ sản xuất.

Cần nhớ rằng mặc dù Boeing 767 không còn được sản xuất như một máy bay chở khách, nhưng phiên bản chở hàng của nó vẫn đang được tạo ra, cũng như các máy bay tiếp nhiên liệu trên không dựa trên nó, chính là chiếc KC-46A Pegasus.

Dòng máy bay Airbus A350 hiện chỉ bao gồm các phiên bản chở khách, mặc dù chúng được Không quân Đức sử dụng làm phương tiện vận chuyển VIP cho các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hàng không dân dụng hoạt động với thời hạn rất nghiêm ngặt, vì vậy việc giảm thiểu sự chậm trễ là rất quan trọng.

Nhìn chung, chiếc An-124 Ruslan của hãng hàng không Ukraine Antonov Airlines đang đóng vai trò "cứu tinh" cho hai gã khổng lồ toàn cầu. Đây cũng là ví dụ điển hình về một số nhiệm vụ thương mại của loại máy bay vận tải cỡ lớn này.