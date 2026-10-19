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Amazon và VECOM thúc đẩy thương mại điện tử quốc tế

KIM THANH
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Amazon và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) vừa phát động Chương trình "Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử" tại Hà Nội, chặng đầu tiên trong chuỗi ba sự kiện trước khi chương trình tiếp diễn tại Hải Phòng (21-10) và TPHCM (23-10).

Mục đích là trang bị kỹ năng số, AI, thương mại điện tử xuyên biên giới để tạo động lực cho khối doanh nghiệp do doanh nhân trẻ lãnh đạo tăng tốc bứt phá vươn ra thị trường quốc tế thông qua xuất khẩu trực tuyến.

Chương trình tập trung vào nhóm doanh nghiệp đã có sản phẩm tiềm năng và có nhu cầu mở rộng, tiếp cận người tiêu dùng quốc tế. Thông qua đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến, chương trình hướng tới giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng, củng cố kỹ năng số và xây dựng lộ trình tiếp cận thị trường phù hợp.

Các nội dung chính của chương trình: Chia sẻ về chính sách và giải pháp thúc đẩy thương mại số xuyên biên giới từ các cơ quan nhà nước; Các chuyên gia trao đổi những kiến thức, kỹ năng cần có cho hành trình xuất khẩu trực tuyến và xây dựng thương hiệu cùng hướng dẫn chuyên sâu từ đội ngũ Amazon…

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, nhận xét: "Thế hệ doanh nhân trẻ đang dần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với nền tảng sản xuất vững chắc, tinh thần khởi nghiệp cao và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, chúng tôi tin rằng càng ngày sẽ càng có nhiều doanh nhân trẻ Việt Nam tạo ra những thương hiệu mang tầm quốc tế. Amazon mong muốn được đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới".


Tags

Amazon

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