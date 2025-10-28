Amazon sắp cắt giảm kỷ lục 30.000 nhân sự

Amazon chuẩn bị công bố đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn nhất trong lịch sử, theo CNBC. Quy mô có thể lên tới khoảng 30.000 vị trí, tương đương gần 10% lực lượng hiện có.

Theo Reuters, các nhà quản lý đã được thông báo trước khi email được gửi tới nhân viên; phạm vi cắt giảm dự kiến chạm tới nhiều đơn vị — từ bộ phận Nhân sự (PXT) đến Devices & Services, vận hành và cả mảng đám mây AWS. Đây sẽ là đợt cắt giảm lớn nhất kể từ sau chuỗi tinh giản 27.000 việc làm giai đoạn 2022–2023, phản ánh nỗ lực thu gọn bộ máy sau thời kỳ tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch.

The Guardian ước tính 30.000 vị trí chỉ là phần nhỏ trong tổng biên chế hơn 1,5 triệu người của tập đoàn, nhưng mức độ tập trung vào khối “white-collar” cho thấy công ty đang tái thiết kế sâu hệ vận hành văn phòng. Một nền tảng quan trọng dẫn tới đợt tinh giản quy mô lớn lần này là chiến lược AI của CEO Andy Jassy.

Từ tháng 6/2025, ông đã gửi thông điệp nội bộ rằng trí tuệ nhân tạo — đặc biệt là các “AI agents” và công cụ sinh nội dung — sẽ giúp tăng hiệu suất đến mức Amazon “cần ít vị trí văn phòng hơn” trong vài năm tới, dù đồng thời cũng tạo ra các vai trò mới liên quan đến AI. Việc cắt giảm 2025, vì thế, không chỉ là “thắt lưng buộc bụng” sau đại dịch mà còn là bước chuyển cơ cấu nhân sự sang mô hình “AI + con người”.

Bối cảnh thị trường cũng góp phần lý giải: năm 2025, không riêng Amazon, nhiều “big tech” tiếp tục tối ưu chi phí nhân sự sau chu kỳ tuyển dụng phình to. Đợt tinh giản lần này diễn ra sát thời điểm công bố kết quả kinh doanh, trong khi các mảng trọng yếu như AWS vẫn phải chạy đua với Microsoft và Google Cloud về tốc độ tăng trưởng. Dù vậy, để phục vụ mùa lễ, Amazon vẫn dự kiến tuyển hàng trăm nghìn lao động thời vụ, cho thấy nhu cầu vận hành hậu cần vẫn rất lớn còn bài toán thu gọn nằm ở khối văn phòng.

Nếu nhìn dài hạn, chiến lược “coi AI là động cơ tăng năng suất” sẽ kéo theo ba hệ quả. Thứ nhất, cấu trúc tổ chức mỏng hơn và ít tầng nấc quản lý trung gian, giúp các nhóm sản phẩm ra quyết định nhanh nhưng đòi hỏi nhân sự đa năng hơn. Thứ hai, kỹ năng lõi của nhân viên văn phòng có thể dịch chuyển từ “thực thi thủ công” sang “giám sát hệ thống AI, thiết kế quy trình và đảm bảo tuân thủ”. Thứ ba, thị trường lao động công nghệ sẽ phân hóa: nhu cầu lập trình, vận hành hạ tầng và khoa học dữ liệu gắn với AI, đám mây, bảo mật vẫn tăng; các vai trò quy trình lặp lại sẽ chịu áp lực tự động hóa ngày càng mạnh.

Những cảnh báo “AI sẽ làm teo nhỏ lực lượng lao động” của giới CEO — với Amazon là ví dụ tiêu biểu — đã được truyền thông Mỹ mô tả như “thông điệp thẳng thắn” gửi tới nhân viên từ giữa năm nay. Tuy nhiên, rủi ro ở chỗ, nếu cắt quá sâu khối hỗ trợ và vận hành sản phẩm, năng lực thực thi các dự án AI/đám mây có thể bị ảnh hưởng; và ngược lại nếu cắt chưa đủ, biên lợi nhuận khó có thể cải thiện trong bối cảnh cạnh tranh dữ dội ở cả bán lẻ, quảng cáo lẫn cloud.

Theo: CNBC