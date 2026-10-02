Amazon ra mắt loạt máy đọc sách Kindle mới: Thiết kế đổi hoàn toàn, lần đầu có bản vỏ nhôm, giá từ 4 triệu đồng

Giá bán mới bằng giá đời trước, nhưng mức giá đó là kết quả của đợt tăng hồi tháng 8.

Amazon ngày 1/10 công bố bản làm mới toàn bộ dòng máy đọc sách Kindle, gồm Kindle 6 inch, Kindle Paperwhite và Kindle Colorsoft cùng màn hình 7 inch, tổng cộng 6 phiên bản. Điểm chung của cả dòng là mặt trước phẳng liền khối, không còn đường viền nổi chắn giữa màn hình và khung máy.

Amazon nói đã dựng lại cấu trúc các lớp của màn hình để có mặt trước phẳng này và gọi đây là lần đầu tiên trong ngành máy đọc sách. Màu vỏ cũng chạy liền từ mặt trước ra mặt sau. Bảng màu gồm Ube (tím), Alpine Sky, Seaglass Green và Graphite, thêm màu Fig (đỏ tía). Nút nguồn ở cả dòng chuyển từ cạnh dưới lên góc trên bên phải.

Bỏ viền kéo theo một rủi ro: viền nổi vốn là chỗ để ngón cái tựa vào mà không chạm màn hình. Kevin Keith, phó chủ tịch mảng thiết bị của Amazon, cho biết máy dùng cảm ứng điện dung kèm phản hồi rung để tạo "vùng chết". Khi người dùng cầm máy, thiết bị tự phát hiện vị trí ngón tay và điều chỉnh vùng nhận cảm ứng. Cherlynn Low của Engadget thử máy trong buổi giới thiệu ở New York và ghi nhận máy phản hồi nhanh khi lật trang hay thoát ra màn hình chính. Tính năng chống chạm nhầm mới qua buổi trải nghiệm ngắn, chưa có đánh giá dài ngày.

Kindle 6 inch là mẫu nhỏ nhất của bộ ba. Máy dày 6,8 mm, nặng 140 g, nhẹ hơn 18 g so với đời trước (158 g) và mỏng hơn 1 mm. Pin dùng được tới 6 tuần, thời gian mở sách nhanh hơn 30%. Bản 16 GB màu Ube hoặc Graphite giá 149,99 USD (khoảng 4 triệu đồng), theo Engadget là bản có quảng cáo ở màn hình khóa. Lần đầu tiên Kindle cơ bản có bản vỏ nhôm: bộ nhớ 32 GB, giá 189,99 USD (khoảng 5 triệu đồng), màu Alpine Sky hoặc Seaglass Green, nặng hơn bản nhựa 20 g. Amazon cho biết nhôm tái chế chiếm 80% vỏ máy.

Kindle Paperwhite giữ màn hình 7 inch, chống nước, đèn nền ấm chỉnh được và pin tới 12 tuần. Máy nặng 204 g, nhẹ hơn 7 g so với đời trước (211 g), mỏng hơn khoảng 1 mm. Amazon nói đây là màn hình Paperwhite lớn nhất và có độ tương phản cao nhất từ trước tới nay, dùng lớp nền bóng bán dẫn màng mỏng oxit. Bản 16 GB màu Graphite giá 199,99 USD (khoảng 5,3 triệu đồng). Bản Signature Edition giá 249,99 USD (khoảng 6,6 triệu đồng) có vỏ nhôm, bộ nhớ 32 GB, đèn nền tự điều chỉnh theo ánh sáng xung quanh, sạc trên đế qua chân tiếp xúc pogo và chạm đúp để lật trang. Bản này có màu Graphite và Seaglass Green.

Kindle Colorsoft có màn hình màu 7 inch. Theo Amazon, cụm hiển thị đã được thiết kế lại với tấm dẫn sáng dùng đèn LED nitride, các vi cấu trúc giảm ánh sáng tán xạ và lớp phủ quang học siêu mỏng để tăng độ rõ. Tuy nhiên, Gizmodo ghi nhận chip, bộ nhớ và công nghệ giấy điện tử màu bên dưới không đổi so với đời trước. Bản 16 GB màu Graphite giá 289,99 USD (khoảng 7,7 triệu đồng). Signature Edition giá 319,99 USD (khoảng 8,4 triệu đồng), có bộ nâng cấp giống Paperwhite Signature Edition, màu Graphite hoặc Fig.

Amazon cũng bán thêm phụ kiện lật trang. Kindle Click là điều khiển Bluetooth giá 34,99 USD (hơn 900.000 đồng), có 2 nút lật trang và 2 nút chỉnh độ sáng, dùng được với mọi Kindle mới lẫn các đời từ 2024 trở lên. Ốp Page-Turn Cover giá 79,99 USD (khoảng 2,1 triệu đồng) có nút bấm vật lý, kết nối qua chân pogo nên chỉ dùng được với 2 bản Signature Edition. Đế sạc giá 59,99 USD (khoảng 1,6 triệu đồng), ốp thường từ 39,99 USD (hơn 1 triệu đồng). Cả 3 dòng còn có bản Kids kèm ốp thiết kế riêng và 12 tháng Amazon Kids+, giá từ 179,99 USD (khoảng 4,8 triệu đồng).

Về giá, Amazon không tăng so với đời trước, nhưng đời trước vừa được nâng giá hồi tháng 8. Theo SlashGear, Kindle cơ bản tăng từ 109,99 lên 149,99 USD (khoảng 2,9 lên 4 triệu đồng), còn Paperwhite và Colorsoft cùng tăng thêm 40 USD, tương đương khoảng 1 triệu đồng mỗi máy.

Kindle 6 inch và bản vỏ nhôm bán từ 1/10 tại 19 thị trường, trong đó có Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và Úc. Paperwhite và Colorsoft nhận đặt trước theo từng đợt, ngày giao dự kiến từ 28/10. Việt Nam không nằm trong danh sách thị trường mở bán đợt đầu.

Bạn đọc có thể tham khảo một số dòng máy đọc sách Kindle bán chạy tại Việt Nam chỉ từ 1,99 triệu đồng như Kindle Basic, hay dòng Kindle Paperwhite 6 giá chỉ khoảng 3-4 triệu đồng đang là mẫu máy đọc sách "quốc dân" cho hiệu năng trên giá thành hấp dẫn. Ngoài ra gần đây, dòng máy đọc sách mini gắn lưng điện thoại như Xteink X4 hay X4 Pro giá chỉ từ hơn 1 triệu đồng cũng đang được người Việt săn đón nhờ thiết kế nhỏ gọn, tuỳ biến được nhiều và tất nhiên là giá rẻ.