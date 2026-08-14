Amazon Global Selling hỗ trợ doanh nghiệp miền Trung đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến

Amazon Global Selling Việt Nam phối hợp Sở Công Thương Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp miền Trung xây dựng thương hiệu, mở rộng xuất khẩu trực tuyến và tiếp cận khách hàng quốc tế.

Đà Nẵng, ngày 14/8/2026 – Amazon Global Selling Việt Nam và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng chính thức triển khai chương trình hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp cận thị trường toàn cầu.

Chương trình được khởi động trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2026 (EWEC Đà Nẵng 2026), đánh dấu bước hợp tác giữa Amazon Global Selling Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Theo Amazon Global Selling, xuất khẩu trực tuyến đang trở thành một kênh tăng trưởng đáng chú ý đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp cả nước.

Giá trị xuất khẩu thương mại điện tử B2C của Việt Nam đạt khoảng 3,6 tỷ USD năm 2023 và được dự báo tăng lên 6,1 tỷ USD vào năm 2028. Một số ngành hàng thế mạnh như nội thất và thời trang được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng 20–26% mỗi năm.

Trên Amazon, số lượng sản phẩm của các nhà bán hàng Việt Nam đã tăng hơn 300% kể từ năm 2019. Diễn biến này cho thấy xu hướng doanh nghiệp Việt chuyển từ gia công sang phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu riêng để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác mới, Amazon Global Selling và Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ xây dựng lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp từ giai đoạn tìm hiểu thị trường đến khi có những đơn hàng đầu tiên trên Amazon.

Các doanh nghiệp tiềm năng được tiếp cận chương trình đào tạo về nghiên cứu thị trường, phát triển danh mục sản phẩm, tối ưu vận hành và xây dựng thương hiệu quốc tế. Những doanh nghiệp đáp ứng điều kiện còn có thể nhận tư vấn 1:1 từ đội ngũ Amazon Global Selling về danh mục sản phẩm, quảng bá thương hiệu và vận hành trên nền tảng.

Chương trình cũng kết nối doanh nghiệp với mạng lưới đối tác trong lĩnh vực logistics, thanh toán và marketing quốc tế, đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm với cộng đồng nhà bán hàng Việt Nam trên Amazon. Hai bên dự kiến tổ chức thêm các hoạt động chuyên đề nhằm kết nối doanh nghiệp với cơ hội xuất khẩu tại những thị trường trọng điểm.

Đà Nẵng được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển xuất khẩu trực tuyến nhờ hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, giao thông và logistics ngày càng hoàn thiện. Thành phố cũng có thế mạnh về thương mại điện tử, kinh tế số, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh các ngành hàng xuất khẩu truyền thống như dệt may, da giày và nội thất, nhiều sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên được kỳ vọng có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc phát triển nhà bán hàng toàn quốc Amazon Global Selling Việt Nam

Ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc phát triển nhà bán hàng toàn quốc Amazon Global Selling Việt Nam, cho biết Amazon hướng tới việc đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử chất lượng cao của Đông Nam Á. Theo ông, Đà Nẵng và miền Trung – Tây Nguyên sở hữu nhiều ngành hàng có tiềm năng xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, kỳ vọng chương trình sẽ tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp địa phương và khu vực tiếp cận thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng xuất khẩu, qua đó góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm xuất khẩu trực tuyến của miền Trung.