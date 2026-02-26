Âm thầm đến Cuba, tàu chở 200.000 thùng dầu của Nga lọt tầm ngắm của Mỹ, có thể bị sắp vây bắt

Một tàu chở dầu bị nghi vận chuyển nhiên liệu Nga tới Cuba đang sử dụng loạt kỹ thuật đánh lừa giám sát hàng hải, theo phân tích mới của công ty tình báo hàng hải Windward.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng siết chặt nguồn cung nhiên liệu cho Cuba sau các lệnh trừng phạt mới và việc bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.

Theo dữ liệu MarineTraffic, con tàu mang tên Sea Horse xuất hiện ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ hôm 24/2 với trạng thái tín hiệu được ghi là “roaming” - dấu hiệu bất thường thường thấy trong hoạt động của “hạm đội bóng tối”. Windward cho biết ban đầu, ngày 7/2, tàu phát tín hiệu cho biết đích đến là Havana và treo cờ Hong Kong, trước khi âm thầm thay đổi lộ trình.

Trong những ngày sau đó, AIS - hệ thống nhận dạng tự động của tàu, tiếp tục được điều chỉnh, điểm đến được sửa thành “Caribbean Sea”, cụm từ mơ hồ thường dùng để che giấu cảng cập cuối cùng. Khi đã vượt qua eo biển Gibraltar, tín hiệu lại đổi thành “Gibraltar for orders”, một hành vi bị mô tả là “không phù hợp với tuyến thương mại thông thường”.

Windward còn phát hiện tàu có dấu hiệu nhận hàng qua hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu (STS) ngoài khơi gần Cyprus. Trong quá trình bơm dầu, AIS của tàu Sea Horse bị tắt tạm thời, chiến thuật phổ biến của các tàu muốn né tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.

Dữ liệu mớn nước cho thấy tàu đã tăng mớn vào ngày 8/2, vài ngày sau khi rời một khu vực được dùng làm nơi lưu trữ và trung chuyển các sản phẩm dầu chưng cất từ Nga, xuất phát từ các cảng Biển Đen. Sea Horse được ghi nhận đã neo lại khu vực này khoảng hai tuần trước khi rời đi.

Theo Energy Now, tàu Sea Horse được cho là đang chở khoảng 200.000 thùng nhiên liệu diesel của Nga trên hành trình tới Cuba﻿.

Windward nhận định: “Các hoạt động chuyển tải ngoài lãnh hải, nơi quyền giám sát của quốc gia cảng bị hạn chế, đang trở thành phương thức phổ biến nhằm né tránh trừng phạt và kiểm soát trong thương mại dầu mỏ.”

Công ty cho biết việc thao túng AIS, chuyển tải dầu trên biển và khai báo điểm đến mơ hồ hiện là “đặc điểm tiêu chuẩn” của các tàu trong hạm đội bóng tối giúp duy trì xuất khẩu dầu Nga bất chấp trừng phạt của Mỹ.

Dựa theo các quy định, tiền lệ trừng phạt và những động thái gần đây của chính quyền Mỹ﻿, quốc gia này có thể sẽ chặn bắt hoặc kiểm tra tàu Sea Horse trên biển như đã thực hiện gần đây với nhiều tàu thuộc "đội tàu ma". Ngoài ra, cũng có khả năng Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt với các tàu này hoặc gia tăng áp lực với Cuba.

Cuba hiện đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng tồi tệ. Việc Mỹ gây sức ép đã khiến Venezuela, nguồn cung chính, ngừng giao hàng từ đầu tháng 1. Theo AP, Mexico cũng đã tạm dừng bán dầu cho Havana, đẩy quốc đảo này vào tình thế thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Theo Fox News﻿