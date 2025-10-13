Tổng thống Madagascar, Andry Rajoelina.

Trong một thông báo vào ngày 12/10, văn phòng tổng thống cho biết, diễn biến này "trái ngược với hiến pháp và các nguyên tắc dân chủ", và kêu gọi tất cả “lực lượng quốc gia” đoàn kết để bảo vệ trật tự hiến pháp và chủ quyền quốc gia.

Người đứng đầu nhà nước đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng đòi từ chức trong bối cảnh các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo bắt đầu vào tháng 9 để phản đối việc cắt điện và nước, và kể từ đó đã phát triển thành các cuộc biểu tình chống chính phủ rộng rãi hơn.

Vào ngày 11/10, binh lính CAPSAT, một đơn vị hỗ trợ quân đội đã giúp đưa Rajoelina trở lại nắm quyền vào năm 2009, đã kêu gọi đồng đội bất tuân lệnh và tham gia cuộc nổi dậy.

Tin đồn lan truyền trên mạng xã hội vào cuối tuần rằng, ông Rajoelina đã bỏ trốn khỏi đất nước.

Văn phòng của ông sau đó đã ra một thông báo trên Facebook rằng, ông và thủ tướng vẫn "hoàn toàn kiểm soát công việc của đất nước". Tuy nhiên, nơi ở của ông vẫn chưa được công bố.

Tổng thống Rajoelina giải tán chính phủ vào cuối tháng 9 sau áp lực từ các cuộc biểu tình của công chúng, và bổ nhiệm tướng quân đội Ruphin Fortunat Zafisambo làm thủ tướng mới.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 25/9 đã chứng kiến hàng nghìn người tập trung tại thủ đô Antananarivo và các thành phố khác dưới phong trào do thanh niên Gen Z Madagascar lãnh đạo.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông giữa lúc có báo cáo về cướp bóc và tấn công vào các trung tâm mua sắm.

Chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại thủ đô và chặn các tuyến đường chính, nhưng tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong năm ngày biểu tình đầu tiên.

Rajoelina nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2009 và lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp trong gần năm năm trước khi trao quyền cho Hery Rajaonarimampianina, người giữ chức tổng thống từ năm 2014 đến năm 2019.

Rajoelina trở lại nắm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018 và được bầu lại vào năm 2023 sau nhiều tuần biểu tình và tẩy chay của phe đối lập, cam kết thúc đẩy nền kinh tế thông qua công nghiệp hóa, điện khí hóa và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản.