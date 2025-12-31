Ajinomoto Việt Nam ra mắt bộ đôi xốt phô mai mới, khuấy động mùa tiệc cuối năm

Từ xốt Caesar trứ danh thế giới đến phiên bản tinh chỉnh cho khẩu vị Việt

Xốt Caesar vốn gắn liền với món salad cùng tên, ra đời từ năm 1924 bởi đầu bếp người Ý Caesar Cardini. Từ một món ăn được "ứng biến" trong gian bếp, salad Caesar và xốt Caesar đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của ẩm thực phương Tây và được yêu thích trên toàn cầu.

Lấy cảm hứng từ xốt Caesar trứ danh của đầu bếp người Ý Caesar Cardini, Ajinomoto Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" với sự kết hợp hài hòa giữa phô mai béo ngậy, cá cơm anchovy đậm đà, thảo mộc châu Âu, giấm gạo và chút tiêu đen cay nhẹ. Hương vị được tinh chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt, tạo cảm giác "lạ mà quen" khi thưởng thức.

Trong mùa lễ hội cuối năm với xu hướng tổ chức tiệc tại gia đang phổ biến, Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt" được xem là trợ thủ đắc lực cho những ai muốn làm mới thực đơn mà không mất nhiều thời gian.

Từ các món salad đơn giản với xà lách, cà chua, dưa leo, trứng luộc, cho đến gà rán, thịt heo chiên, khoai tây chiên hay tôm nướng, chỉ cần thêm một lớp xốt là món ăn đã trở nên béo bùi, đậm đà và bắt vị. Đặc biệt, sản phẩm có vị béo nhẹ, hương thơm dễ chịu từ thảo mộc nên cũng phù hợp với trẻ nhỏ, giúp bữa ăn rau củ của bé thêm hấp dẫn.

Các món salad hay chiên, nướng… càng thêm bắt vị khi kết hợp cùng Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt".

Song song với Xốt phô mai Caesar "Aji-Xốt", Ajinomoto Việt Nam cũng ra mắt Xốt phô mai hương trứng muối "Aji-Xốt" – sự kết hợp giữa phô mai sánh mịn và hương trứng muối đậm thơm, vốn quen thuộc trong nhiều món ăn Việt.

Loại xốt này phù hợp để chấm các món chiên, dùng với hải sản, phủ bánh mì hoặc trộn salad, mang đến trải nghiệm vừa béo, vừa mặn mà, dễ chiều lòng nhiều thành viên trong gia đình cho mùa tiệc cuối năm.

"Aji-Xốt" – đa dạng hương vị cho bữa ăn hàng ngày

Bên cạnh bộ đôi xốt phô mai mới, dòng sản phẩm "Aji-Xốt" còn có 2 hương vị khác là xốt mè rang và xốt phô mai cay. Các sản phẩm được thiết kế phù hợp với khẩu vị người Việt, dễ sử dụng cho nhiều cách chế biến như chấm, trộn, nướng hay salad, đáp ứng nhu cầu ăn ngon – tiện lợi trong nhịp sống hiện đại.

• Xốt mè rang "Aji-Xốt": Vị béo bùi đặc trưng của mè rang kết hợp với vị chua dịu của giấm gạo và cốt nước tương đậm đà, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

• Xốt phô mai cay "Aji-Xốt": Mạnh mẽ và bùng nổ vị giác từ vị cay dịu của mù tạt vàng và ớt, hòa quyện cùng phô mai béo bùi và chút chua nhẹ từ giấm, tạo nên tổng thể hương vị cân bằng, đậm đà và phong phú, phù hợp với các tín đồ ăn cay đang tìm kiếm hương vị cay vừa phải, độc đáo.

Hiện các sản phẩm "Aji-Xốt" đã có mặt tại hệ thống chợ, cửa hàng tạp hóa, siêu thị trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử.

4 hương vị của dòng sản phẩm "Aji-Xốt" đã có mặt trên thị trường.

Song hành phát triển sản phẩm và trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, Ajinomoto Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em hay Dự án Khoai mì bền vững, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại là: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".

"Quầy buffet rau" không chỉ giúp các em bổ sung chất xơ, mà còn là cơ hội để rèn luyện ý thức.

Đáng chú ý, gần đây, mô hình "Quầy buffet rau" cũng được đưa vào trường học để học sinh tự chọn món rau xanh trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em.

