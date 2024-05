Aito M7 Plus đâm thẳng đuôi xe bồn ở tốc độ 115 km/h, nghi vấn ADAS kém hiệu quả

Sự việc xảy ra hôm 26/4 trên một tuyến cao tốc ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Theo đó, chiếc Aito M7 Plus chạy với tốc độ 115km/h đã đâm vào đuôi một xe bồn chở nước đang chạy chậm ở làn ngoài cùng bên trái.

Đoạn clip một chiếc xe khác trên đường cho thấy có ba người cố gắng mở cửa xe từ cửa sổ hàng ghế sau để đưa những người bị thương ra ngoài trong lúc phần trước của chiếc xe bốc cháy và biến dạng sau vụ va chạm.

Tuy nhiên mọi nỗ lực của những người chứng kiến đã không có kết quả khi đã có 3 người chết trong vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, một trong những câu hỏi liên quan đến nguyên nhân của vụ việc này là hệ thống hỗ trợ Phanh khẩn cấp tự động (AEB) đã không hoạt động để ngăn chặn hoặc làm giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Đại diện của Aito Auto cho biết trên chiếc M7 Plus gặp nạn, hệ thống túi khí đã hoạt động đúng kỹ thuật, dữ liệu về pin và động cơ cũng cho thấy không có gì bất thường.

Aito cũng cho rằng Aito M7 Plus này sử dụng hệ thống AEB (nằm trong gói hỗ trợ lái chủ động) do Bosch cung cấp và hữu dụng ở dải tốc độ xe là từ 4 - 85 km/h. Tốc độ 115 km/h trong trường hợp này nằm ngoài tầm với hiệu quả của AEB mà xe được trang bị. Tuy nhiên Bosch đã từ chối thông tin này trong một tuyên bố đăng ngày 29/4 trên weibo, khi cho biết hệ thống lái thông minh, bao gồm cả AEB, trên chiếc xe liên quan đều không phải do mình cung cấp.

Tai nạn liên quan đến chiếc Aito M7 Plus còn làm dấy lên một cuộc tranh luận khá lớn về thiết kế tay nắm cửa nằm chìm trong thân xe. Đây là thiết kế hiện đại và được đánh giá cao về thẩm mỹ tuy nhiên trong trường hợp xảy ra tai nạn – như với chiếc Aito M7 Plus, điều này lại gây trở ngại lớn cho công tác cứu hộ.

Đặc biệt, việc tự động mở khóa xe khi xảy ra tai nạn trên chiếc Aito M7 Plus cũng đã được mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng là: “khi xe bị hư hỏng ở mức độ nghiêm trọng nhất định, khoá cửa sẽ tự động được mở”. Tuy nhiên, trong vụ tai nạn kể trên, việc đó đã không xảy ra (xem clip).

Cho đến nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc khẩn trương làm rõ, tuy nhiên một kinh nghiệm được rút ra sau tai nạn này và được mọi người đều đồng tình là việc người lái xe phải luôn phải tập trung điều khiển xe, thay vì phó thác toàn bộ cho hệ thống (hỗ trợ chủ động) trên xe.

Aito M7 được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, được Huawei tự hào với khả năng đảm bảo an ninh, an toàn và cả việc bảo vệ quyền riêng tư của người ngồi trên xe.

Theo Thế Giới Phương Tiện