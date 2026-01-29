AirAsia "bỏ quên" 23 hành khách trên xe buýt khi máy bay sắp cất cánh

Hành khách của chuyến bay FD3116 khởi hành từ Sân bay Don Mueang (Bangkok, Thái Lan) vào sáng 17/1 đã trải qua một tình huống nhốn nháo khi 23 người bị bỏ lại trên xe buýt đưa đón trong quá trình lên máy bay do bị đẩy đi trước khi họ kịp ra cửa máy bay.

Theo những gì một hành khách đăng tải trên Facebook, nhóm này đã làm thủ tục check-in và lên xe buýt di chuyển về phía máy bay. Tuy nhiên, một người phụ nữ lớn tuổi nhận ra bạn mình cũng đã check-in vẫn chưa xuống xe và cố gắng báo với tiếp viên, yêu cầu máy bay chưa cất cánh. Khi phi hành đoàn hỏi về vị trí của người bạn đó, thì nhân viên nói rằng “xe buýt đã đưa mọi người tới rồi”, trong khi thực tế nhóm 23 người vẫn bị kẹt trên xe.

Ảnh riêng về một chuyến bay của AirAsia cất cánh

Người bạn này gọi điện cho bạn ở trên máy bay, xác nhận họ vẫn đang ở lại trên xe buýt, nhưng cửa xe không mở để họ xuống. Hành khách kể lại rằng có hai cổng khởi hành gần nhau nên có thể đã có nhầm lẫn khi xe buýt đưa người tới đúng cổng nhưng sai máy bay.

Cuối cùng, chiếc máy bay đang di chuyển trên đường lăn thì phải quay về cổng một lần nữa sau khi tổ bay được thông báo về sự cố. Tới khoảng 7h45 sáng, cửa máy bay mở lại và 23 hành khách được cho xuống xe buýt, lên máy bay và hoàn tất thủ tục trước khi chuyến bay cất cánh.

AirAsia sau đó đã phát đi tuyên bố xin lỗi, thừa nhận đây là sai sót phối hợp và truyền đạt thông tin giữa các nhân viên hàng không. Hãng cho biết chuyến bay tổng cộng có 136 hành khách, và sự cố này đã khiến chuyến bay chậm khoảng 36 phút. AirAsia cũng nói họ đã điều tra nội bộ, áp dụng các biện pháp theo chính sách công ty và sẽ tăng cường giám sát để tránh lặp lại sự việc tương tự.

Câu chuyện này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người phản ánh về sự thiếu chuyên nghiệp trong quy trình đón và kiểm tra hành khách trên chuyến bay.

