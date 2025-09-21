Ai từng chuyển tiền tới 5 tài khoản ngân hàng này khẩn trương báo Công an

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi thông báo tìm bị hại và nêu phương thức, thủ đoạn liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng do đối tượng Võ Văn Nhật Quang cầm đầu (26 tuổi, trú Quảng Trị).

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 12/2024 đến tháng 8/2025, Quang cùng đồng bọn lên mạng xã hội tìm kiếm các tài khoản Facebook uy tín trong việc bán trái cây cho người Việt Nam tại Hàn Quốc, sau đó lập nhiều tài khoản có tên và hình ảnh tương tự để mạo danh.

Các tài khoản bán trái cây giả mạo mang tên Tam Beo, Vương Quốc Linh, Ông Trùm Xoài, Duyên Trái Cây… được đối tượng sử dụng nhằm tạo lòng tin, đánh lừa người mua. Tiếp theo, nhóm đối tượng vào các bài đăng bán hàng, kết bạn và nhắn tin trao đổi mua bán với khách hàng có nhu cầu.

Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền khoảng 10 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Trong quá trình trao đổi việc mua bán, nhóm này yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ, nhưng thực chất nhằm thu thập thông tin số điện thoại của tài khoản Facebook đó.

Khi có số điện thoại, Quang và đồng phạm sẽ lên mạng tra xem nạn nhân có sử dụng số đó để đăng ký Facebook hay không. Nếu có, chúng lập tài khoản WhatsApp bằng chính số điện thoại này để nhận mã OTP trong quá trình chiếm quyền quản trị Facebook của tài khoản người dùng sau này.

Tiếp đó, nhóm Quang nhắn mã OTP đăng ký WhatsApp cho tài khoản Facebook của người đặt mua trái cây và nói dối đó là mã đặt hàng trái cây.

Để thực hiện việc chiếm đoạt tài khoản Facebook, nhóm Quang nhập tên đăng nhập là số điện thoại người mua đã cung cấp và kích vào mục quên mật khẩu. Lúc này, Facebook sẽ hiển thị lựa chọn địa chỉ nhận mã OTP, nhóm Quang sẽ chọn tài khoản WhatsApp (đã được lập sẵn trước đó).

Khi hệ thống gửi mã OTP khôi phục để đăng nhập về tài khoản WhatsApp, nhóm Quang sẽ xâm nhập trái phép vào tài khoản của người dùng và đổi mật khẩu mới để chiếm quyền quản trị.

Khi có được tài khoản, nhóm Quang vào tin nhắn, nghiên cứu cách thức nói chuyện của những người thân với chủ tài khoản, rồi đóng giả là chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo bạn bè, anh chị em, bố mẹ...của nạn nhân.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP. Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang cùng 4 đồng phạm gồm: Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi), tất cả đều trú tại Quảng Trị, để điều tra về hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng thông báo cho những ai đã từng chuyển tiền vào các số tài khoản dưới đây trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến ngày 10/8/2025, khẩn trương đến Văn phòng CSĐT Công an TP. Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng) để trình báo.

- NCB: Số tài khoản 0783567793, tên TRAN THI QUYNH NHU.

- BIDV: Số tài khoản 8895102184 tên HUỲNH THANH OAI.

- MB: Số tài khoản 0326488431, tên HUỲNH THANH OAI.

- MB: Số tài khoản 0374359753, tên TRUONG THI THAO NGUYEN.

- ACB: Số tài khoản 20637391, tên HOANG THI LUU.

Thời hạn tiếp nhận trình báo kéo dài đến trước ngày 30/10/2025, sau đó cơ quan điều tra sẽ hoàn tất hồ sơ theo quy định. Người dân có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng qua số điện thoại 0935.234.711 để được hướng dẫn.