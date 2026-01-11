HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ai thấy Nguyễn Thị Hòa SN 1978 ở đâu, báo công an ngay

Chi Chi |

Nguyễn Thị Hòa SN 1978 là người phụ nữ trốn thi hành án bị truy nã.

Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Hòa (SN 1978; thường trú tại: phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ai thấy Nguyễn Thị Hòa SN 1978 ở đâu, báo công an ngay - Ảnh 1.

Chân dung Nguyễn Thị Hoà. Ảnh: CA Hà Nội

Trước đó, Hòa bị Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án. Ngày 07/01/2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hòa.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0964811991), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

